"Perspectivele profesionale ale imigrantilor au continuat sa se imbunatateasca in 2018, continuand evolutia pozitiva observata in ultimii cinci ani", noteaza OCDE in raportul sau asupra migratiilor internationale.

In medie, rata lor de angajare de 68,3% difera doar cu 2,4% de cea a "persoanelor nascute in tara", in timp ce rata somajului a scazut de la 9,4% la 8,7% intre 2017 si 2018.

Insa aceasta tendinta mascheaza puternice disparitati: Franta, de exemplu, face parte dintre "elevii rai" ai OCDE in domeniu, cu o rata a somajului de 14,6% in randurile imigrantilor. In ceea ce…