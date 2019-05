Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a facut publica o fotografie cu casa ei luxoasa, insa nu pentru a se lauda, ci pentru a le da peste nas celor care se lauda cu lucruri "fake". Cunoscuta bruneta a scris pe pagina sa un mesaj dur.

- Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare, un anunț despre un cațel, pe nume Nero, care ar fi fost furat. Cel mai probabil este vorba despre patrupedul unei prietene, insa vedeta nu a specificat acest lucru. „Nero nu a fost capturat de hinghieri și nu a fugit dupa cațele, fiind castrat. E foarte…

- Willie dormea pe locul soferului si pe imagini se vede cum politistii discuta intre ei, iar apoi deschid focul cand tanarul a dus mana spre pistolul pe care il tinea in poala. Ofițerii și-au dat seama ca pistolul rapper-ului nu avea incarcator, si daca ar fi incarcat avea un singur glont pe teava:…

- Echipa masculina de rugby Tomitanii Constanta a debutat cu un esec sever in returul esalonului de elita din Romania, SuperLiga.Astazi, nou promovata din Constanta a cedat pe teren propriu cu CSM Stiinta Baia Mare, scor 5 49 0 13 , in etapa a opta a campionatului.Pentru gazde a marcat un eseu Jone Marawa…

- Baba Eudochia isi scutura cojoacele. In acasta dimineata in Capitala a nins.Imagini cu fulgii de nea au fost postate pe o retea de socializare.Potrivit unor internauti si in suburbiile Capitalei au cazut fulgi de nea, in raionul Dubasari, dar si pe soseaua Leușeni-Chișinau.

- Germania a inregistrat in 2018 cel mai calduros an de la inceputul consemnarii observatiilor meteorologice in 1881, precum si o seceta exceptionala, a declarat marti Institutul National de Meteorologie, DWD, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Imagini șocante! Aici și așa se prepara…

- Ludovico Einaudi, unul dintre cei mai de succes muzicieni contemporani din lume, semneaza un nou contract cu Decca Records, a caror colaborare dureaza de aproape 15 ani si surprinde o lume intreaga cu unul dintre cele mai ambitioase proiecte muzicale initiate in cei peste 30 de ani de cariera. „Seven…

