- Oana Lis s-a remarcat in atentia publicului larg prin numeroasele scandaluri si dispute pe care le-a avut cu Viorel Lis, sotul sau. Reprosurile au existat intotdeauna, iar neajunsurile par sa se inmulteasca. In urma cu putin timp, Oana Lis a postat o scrisoare de dragoste primita in tinerete.

- Soferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, sot si sotie, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Miklos Geza Alexandru, din Stremt, se face vinovat de comiterea infractiunii…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Doua surori isi testeaza intuitia, in seara aceasta, la "Guess my Age"! Lavinia este moderator de televiziune, iar sora ei mai mica, Beatrice, este studenta la arhitectura. Sunt hotarate sa castige marele premiu de o suta de mii de lei, bani pe care i-ar strange impreuna in trei luni.

- Oana Lis a vrut sa-i vanda costumele pe care fostul edilul nu le mai poarta, dar intentia a provocat un adevarat scandal conjugal. Oana Lis a recunoscut totul, fara niciun fel de rusine. De ce l-a acceptat de barbat pe Viorel Lis "Nu am simtit penibilul acestei situatii. Eu cand ma…

- Oana Lis a facut publice veniturile lunare pe care le incaseaza soțul ei, fostul primar al capitalei Viorel Lis. Viorel Lis, care s-a baricadat in casa ca sa o convinga pe partenera sa de viața sa nu-i vanda hainele , este cunoscut drept fostul primar al Bucureștiului. Viorel Lis, care a afirmat ca…

- Avocatul Daniel Ionascu i-a spus Oanei Lis in emisiunea "Xtra Night Show" ca nu crede ca ea il iubeste pe Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei s-a baricadat in casa dupa ce Oana Lis a vrut sa ii vanda hainele. In cele din urma, Viorel Lis a reusit sa isi recupereze hainele.

- Un barbat din Suceava s-a urcat, beat, la volanul mașinii sale, provocand un accident care s-a soldat cu moartea soției sale, aflata pe scanulul din dreapta. Incidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Doroteia, județul Suceava. La volan se afla Petrica…

- Zilele acestea, Oana Lis, sotia fostului edil al Capitalei, a marturisit ca nu a avut un job statornic. Aceasta i-a intrebat pe internauti ce joburi i se potrivesc. Raspunsurile au fost mai mult decat amuzante.

- Oana Lis scoate la vanzare hainele soțului ei. Se pare ca vedeta are nevoie de bani mai mult decat credeau apropiații, astfel ca este dispusa sa apeleze la toate variantele pentru a ieși din situația neplacuta, spre disperarea lui Viorel Lis, care nu este de acord cu ea. Oana Lis ar vrea chiar sa aduca…

- Oana Lis a decis sa vanda costumele sotului ei, Viorel Lis. Ea spune ca sunt prea multe, nu le poarta si, astfel, locul lor este undeva la ... vanzare. Plus ca sotii Lis au nevoie de bani. Nevasta fostului primar al Capitalei spune ca acestea ar avea o valoare destul de mare, pentru ca Viorel al ei…

- Viorel Lis si-a scris cerintele post-mortem, iar acestea se adreseaza in special sotiei sale, Oana Lis. Fostul edil al Capitalei isi doreste ca nimeni sa planga la inmormantarea sa si, de asemenea, isi doreste ca Oana sa nu se marite cu acte si nici in Biserica.

- Oana si Viorel Lis nu au o situatie financiara deloc buna. Oana Lis a marturisit ca ea si Viorel Lis se imprumuta pentru a trai, fostul primar al Capitalei precizand ca, in ciuda a ceea ce crede lumea, el nu are bani.

- Oana Lis a fost agresata in autobuz. Soția fostului edil al Capitalei a povestit despre clipele de panica prin care a trecut in urma cu ceva timp. Blonda i-a dat o palma barbatului care a atins-o. Oana Lis a povestit ca a trait o experienta traumatizanta, fiind agresata intr-un autobuz. Sotia fostului…

- Oana Lis a povestit ca a trait o experienta traumatizanta, fiind agresata intr-un autobuz. Sotia fostului primar al Capitalei a povestit ca un barbat i-a bagat mana pe sub fusta, a atins-o in locurile intime, moment in care a inceput sa tipe. Intr-un final, agresorul a primit o palma din partea blondinei.…

- „Intr-un fel sau altul cu totii suntem in cautarea fericirii. Varsta, educatia, contexte de tot felul ne aduc cu fata spre fericire, visand la aceasta, atingand-o sau macar traind cu iluzia ei. Situatia in care un om „se simte implicat", poate deveni o cale spre fericire”, afirma Andreea Rus. Picturile…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Oana Lis a luat o decizie importanta la inceput de an. Soția fostului edil al Capitalei și-a schimbat total stilul de viața. A slabit cinci kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Soția lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, care e foarte bolnav…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viața ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din București, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Soția lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea.

- La scurt timp dupa ce a anuntat in cadrul unei emisiuni TV ca vrea sa devina mama si ca e nevoita sa apeleze la inseminarea artificiala, Oana Lis a fost "bombardata" cu mesaje din partea potentialilor donatori. Excentrica, vedeta a facut publice cateva dintre ofertele primite, desi Viorel Lis nu o sustine…

- Oana Lis a luat una dintre cele mai importante decizii din viata sa. Cea mai mare dorinta a ei este aceea de a deveni mama, iar pentru ca sotul sau nu-i mai poate darui un copil, blondina s-a decis sa-si indeplineasca dorinta intr-un alt fel.

- Viorel Lis se afla intr-o situatie disperata. Pe langa probleme de sanatate, fostul edil al Bucurestiului se confrunta zilele acestea si cu o problema destul de grava in plan financiar. In conturile lui a inceput sa bata vantul, astfel ca a fost nevoit sa o lase mai usor cu pariurile sportive.…

- Dupa Revelion, Viorel Lis a cerut sa fie transportat de urgenta la spital. Acolo a fost supus unei operatii de colecist, dupa care a fost nevoit sa tina un regim extrem de strict. Oana este in stare de soc. Viorel Lis, pe masa de operatie inainte de sarbatori De atunci, Viorel Lis a slabit…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, în vârsta de 42 de ani, si sotia sa, în vârsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, în casa, luni seara.

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred…

- Sotia lui Viorel Lis se pare ca este din ce in ce mai nerabdatoare cand vine vorba de sarbatorile de iarna. Cum a mai ramas putin timp pana la Craciun, blondina s-a fotografiat chiar langa bradul frumos impodobit intr-o tinuta de zile mari.

- Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Oana Lis este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, iar din acest motiv starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a degradat. „Viorel nu intelege ca…

- Oana Lis a reactionat imediat public, dupa ce a dat intamplator peste un mesaj sinistru, care anunta moartea sotului ei. Prietenii virtuali ai cuplului si-au exprimat gandurile pe internet. Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: „A murit Viorel Lis.…

- Pe contul personal de socializare, Oana Lis a urcat o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Sotia fostului primar al Capitalei este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, motiv pentru care barbatul nu este intr-o forma…

- Viorel Lis e grav bolnav, apropiații acestuia il suspecteaza chiar de cancer, dupa ce in ultimele doua saptamani a slabit 13 kilograme. Soția lui e disperata și au nevoie urgenta de bani pentru analize. Viorel Lis nu se simte foarte bine, dupa ce a fost operat in urma cu cateva saptamani de colecist.…

- La aproape o luna de cand s fost supus unei interventii dificile, sotul Oanei Lis a slabit. In cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cate kilograme a reusit sa dea jos Viorel Lis si, amuzata de situatie, ea a spus ca mai are putin si vor avea aceeasi greutate.

- Mos Nicolae nu a ocolit-o nici pe Oana Lis, care s-a aratat de-a dreptul incantata de cadoul primit. Sotia lui Viorel Lis a gasit in ghetute un bilet castigator jucat la pariuri, iar de suma respectiva blonda isi poate lua ce ii pofteste inima, asa cum a fost sfatuita de prietenele sale.

- Sarbatori triste pentru Oana Lis. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit ca in preajma Craciunului se simte singura pe lume. Nu este pentru prima data cand Oana Lis vorbește despre copilaria trista pe care a avut-o și despre perioada in care…

- Robert Mugabe a primit imunitate in fata oricarei punere sub acuzare si garantii ca nu va fi luata nicio masura impotriva numeroaselor interese de afaceri ale familiei si va primi "o plata cash de 5 milioane de dolari" imediat, urmand ca alti bani sa fie acordati in urmatoarele luni, mai spune oficialul…

- Un eveniment rutier s-a petrecut ieri dupa-amiaza pe E85, la Dumbraveni. Au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Acesta din urma oprise pentru a vira pe o straduța. Autoutilitara a lovit autoturismul in spate, pe fondul nepastrarii distanței corespunzatoare. In urma producerii coliziunii…

- Oana Lis si-a surprins, din nou, prietenii virtuali. Pe contul personal de socializare, sotia lui Viorel Lis a urcat o fotografie in care apare o pictura pe un zid din Capitala, in care se afla chipul unui om in varsta. A

- Viorel Lis a fost externat din spital, la doar cateva zile dupa intervenția chirurgicala suferita zilele trecute. Este șocant insa, ce a facut fostul edil al Capitalei inainte de a ajunge acasa. Soția lui l-a surprins la…pacanele și a facut imaginea puplica pe contul de socializare. Viorel Lis nu se…

- "Cand avem noi treaba, ne descurcam, mai vine mama. Uite picturile, le-a facut acum vreo 4 luni deja", a spus Oana Roman, potrivit Romania TV. Citeste si Oana Lis, devastata dupa ce Viorel Lis a ajuns la TERAPIE INTENSIVA. "Se dadea cu capul de dulap!" Fetița Oanei Roman vrea sa-l…

- Viorel Lis a fost supus unei interventii chirurgicale la inceputul acestei saptamani si, in timp ce era pe masa de operatie, i-a crescut tensiunea. Din fericire, medicii au reusit sa il stabilizeze. Oana Lis, devastata dupa ce Viorel Lis a ajuns la TERAPIE INTENSIVA. "Se dadea cu capul de…

- Viorel Lis e rau. Soția lui a facut dezvaluiri dureroase in cadrul unei emisiuni tv. Oana trece prin clipe grele de cand fostul edil al Capitalei se afla la terapie intensiva. Oana Lis a dat detalii despre starea de sanatate a soțului ei. Viorel Lis a fost operat și se afla inca la terapie intensiva.…

- Seria dezvaluirilor teribile din lumea sportului continua. Cunoscuta Jelena Dokic, fostul numar 4 WTA, a povestit în cartea autobiografica, Unbreakable, despre momentele crunte prin care a trecut la vârsta de 13 ani. Totul a început la vârsta de șase ani,…

- Oana Lis a facut un apel la prietenii ei de pe o rețea de socializare, acolo unde a anunțat și ca Viorel Lis urmeaza sa se opereze. Oana Lis trece prin perioada mai puțin fericita din viața ei. Partenerul ei de viața, Viorel Lis, pe care l-a cunoscut cand avea doar 18 ani , are mari probleme de sanatate.…

- Oana Lis trece prin momente dramatice, pentru ca Viorel, sotul ei urmeaza sa fie supus unei operatii destul de delicate pentru varsta lui. Oana Lis le-a cerut ajutorul prietenilor virtuali iar acestia i-au raspuns repede cu mesaje de incurajare.

- Viorel Lis are, din nou, probleme grave de sanatate. Fostul primar al Capitalei a ajuns de urgența la spital in miezul nopții, simțindu-se foarte rau. Soția sa, Oana Lis , care la randul ei a trecut printr-o perioada dificila din punctul de vedere al sanatații, i-a fost alaturi in fiecare moment. In…

- Viorel Lis a fost operat de urgența, zilele trecute, dupa ce i s-a facut rau. Soția lui l-a dus la spital la primele ore ale dimineții și medicii au luat decizia de a interveni imediat. Viorel Lis a fost operat de colecist, insa nici el și nici soția lui nu au vrut sa vorbeasca despre acest subiect.…