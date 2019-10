Oamenii sunt cheia, iar sanatatea lor este esentiala pentru orice business! #Interviu Sanatatea oamenilor care fac ca lucrurile sa functioneze intr-o companie este deosebit de importanta, iar marii angajatori au constientizat deja acest lucru. Statisticile arata ca doar un angajat cu probleme de sanatate genereaza costuri de aproximativ 3.600 de dolari pe an pentru angajator.



Chiar si angajatorii romani au luat masuri, pentru ca atat angajatii cat si cei care gandesc strategia de business au realizat cat de important este sa faci sport intr-o era a joburilor sedentare.



Irina Alionte a creat Bodyshape Transformation Center si cateva programe cu care a venit in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

