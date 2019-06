O echipa internationala de specialisti in stiinte comportamentale a ''pierdut'' 17.303 portofele cu diferite sume de bani, in spatii publice din 40 de tari, pentru a evalua onestitatea a mii de locuitori din 355 de orase, relateaza vineri AFP si Xinhua. Rezultatul cercetarii, publicata joi in jurnalul stiintific Science, releva diferente flagrante intre state, Elvetia si tarile scandinave reiesind ca sunt cele mai oneste, iar China, Maroc, Peru si Kazahstan incheind clasamentul. Un fenomen remarcabil de similar a fost observat, insa, in aproape toate statele: cu cat suma din portofel…