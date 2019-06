Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai mari cantareti de muzica rock, Dave Mustaine (57 de ani) a anuntat, pe pagina lui de Facebook, ca a fost diagnosticat cu cancer in gat, iar concertele programate pentru acest an se vor anula.

- Momente dificile pentru celebra actrița Eva Longoria, prezenta la Festivalul de Film de la Cannes. Dupa ce a acuzat dureri abdominale, vedeta a fost operata de urgența de apendicita. Actrița americana Eva Longoria, in varsta de 44 de ani, s-a simțit rau duminica. Vedeta din serialul de mare succes "Neveste…

- Designerul de pantofi Mihai Albu a ajuns cu mama sa la spital. Aceasta a suferit o fractura și urmeaza sa fie operata. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Albu pe contul sau de pe o rețea de socializare. "La 91 ani fractura de col femural... am deplina incredere in specialiștii de la Spitalul de…

- Andreea Balan trece prin momente foarte grele, artista suferind doua operatii complexe dupa ce a nascut. Din cauza unor complicatii despre care a vorbit in fata camerelor de luat vederi, vedeta este in continuare extrem de ingrijorata desi s-a externat si se simte mai bine. De admirat este ca solista…

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a vorbit despre perioada in care se lupta cu kilogramele in plus. Vedeta de televiziune Teo Trandafir a acordat un interviu pentru revista Formula As, in care a facut cateva declarații legate despre perioada in care s-a luptat cu kilogramele in plus. In ultimii…

- Andreea Balan a fost operata pentru a treia oara dupa nașterea cu probleme a celei de-a doua fiice. Vedeta trece prin momente cumplite și medicii incearca sa o salveze. Andreea Balan a fost pentru o bucata de timp in stop cardio respirator.

- Simona Gherghe nu a putut inchide un ochi dupa ce fetița ei a contactat o viroza la gradinița. Acum, micuța Ana Georgia se simte mai bine, iar vedeta le-a povestit experiența admiratorilor de pe Facebook. "A treia saptamana de gradi, a doua viroza. Dupa o noapte de tuse, copilul e fresh! Eu…

- Andreea Balan se recupereaza dupa problemele pe care le-a avut in ultima perioada de timp. Pentru a-și reveni cat mai repede, artista ia o mulțime de medicamente. Cantareața a suferit un stop cardio-respirator dupa operația de cezariana pe care a suferit-o in urma cu doua saptamani. Acum, vedeta se…