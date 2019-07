O tânără a rămas infertilă după ce i s-a rupt un chist ovarian O tanara de doar 21 de ani a ramas infertila și nici nu simte nevoia de a intreține relații sexuale cu iubitul sau din cauza unui chist ovarian. Molly-Jane Williams a realizat ca trece prin menopauza in momentul in care a inceput sa aiba bufeuri in timp ce se afla la serviciu, la doi ani dupa ce a descoperit ca are un chist pe unul dintre ovare. Fata, din Dorchester, Dorset, a vorbit despre problema ei și despre felul in care aceasta i-a afectat relația cu iubitul ei, James (25 ani). „Am aveam niciun chef de sex. Ma simțeam ca o batrana de 81 de ani, nu aveam niciodata dispoziția necesara. A fost… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

