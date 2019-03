O romanca a renuntat la o cariera in banking pentru o afacere cu produse bio

Stiri pe aceeasi tema

- Adina Diaconu a devenit in premiera campioana europeana sub 21 ani. Romanca a spulberat-o in finala competiției de la Gondomar (Portugalia) pe rusoaica Maria Malanina, scor 4-0 (13-11, 11-6, 11-9, 11-7). Este a 13-a medalie de aur din cariera la nivel juvenil pentru jucatoarea de 19 ani. Ea il egaleaza…

- Adela Popescu a devenit mama pentru a doua oara la sfarșitul anului trecut, dupa ce, in vara anului 2016, l-a adus pe lume pe Alexandru. In ultimii ani, vedeta s-a concentrat pe cariera in televiziune, renunțand la muzica. Prezentatoarea „Vorbește lumea” a vorbit pentru prima data, dupa mult timp, despre…

- Originara din Constanta, Roxana Niculae (44 de ani) s-a mutat la Cluj in urma cu cinci ani, singurul loc din tara in care medicii au gasit un tratament pentru problemele ei de sanatate. Ulterior, a inceput aici un business care i-a schimbat treptat viata.

- Un angajat cu sindromul down al unui restaurant McDonald’s din orașul australian Sydney a ieșit la pensie dupa 32 de ani in care a lucrat in același restaurant. In acest timp, a devenit un simbol al echipei, numeroși clienți luand masa acolo numai ca sa il intalneasca.

- Camara Moțului, o afacere din județul Alba, care realizeaza produse traditionale romanesti dupa retete transmise si pastrate de la o generație la alta. Cristina ... The post Camara Moțului, o afacere din județul Alba, care realizeaza produse traditionale romanesti dupa retete transmise si pastrate de…

- Cristina Nicola, economist de profesie, a decis sa renunte la cariera ce-i statea in fata si sa produca dulceturi, siropuri, zacusca ori zarzavaturi. In toamna anului 2016 a pornit compania Camara Motului, prin care realizeaza produse traditionale romanesti dupa retete transmise si pastrate de la bunica…

- Nemultumit cu statutul de rezerva la Pandurii, portarul Alin Salajan a plecat toamna trecuta de la Targu Jiu si s-a intors acasa, la Oradea, unde a devenit instructor de fitness. Acesta aparase un singur meci poarta echipei gorjene, in partida de la Academica Clinceni, pierduta de Panduri cu 4-1, pe…

- Simona Gherghe a inceput un nou sezon "Acces Direct" cu un anunț important. Vedeta a confirmat plecarea lui Alex Velea și a ținut sa ii mulțumeasca ca i-a fost alaturi. Prezentatoarea tv a marturisit ca va prezenta in continuare singura emisiunea , iar Alex Velea se va ocupa de cariera muzicala.…