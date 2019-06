Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Argentina. O polițista pe nume Claudia N. Și-a omorat cei doi copii, in varsta de 4, și respectiv 7 ani, dupa care s-a sinucis in Parcul San Martin din Buenos Aires. Din primele informații, Claudia ar fi avut o discuție aprinsa cu mama sa, in casa careia locuia impreuna cu cei doi copii.…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a transmis un mesaj cu ocazia vizitei pe care papa Francisc o efectueaza in Romania. Papa Francisc a sosit astazi, vineri 31 mai 2019, in Romania, unde va sta timp de trei zile. Vizita Suveranului Pontif a fost așteptata cu entuziasm de foarte multa…

- Parlamentarul argentinian Olivares, ranit saptamana trecuta intr-un atac in stil mafiot, a decedat. Olivares a fost operat dupa ce a fost impușcat, fiind in stare grava, au declarat oficiali argentinieni. Totuși, parlamentarul a decedat in urma ranilor suferite, potrivit unor surse din cadrul autoritaților…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, membru al coalitiei guvernamentale Cambiemos (Noi schimbam), a fost grav ranit joi in apropierea parlamentului de la Buenos Aires. Un functionar care il insotea a fost ucis, a anuntat un parlamentar citat de un canal de televiziune local, relateaza AFP. "Au fost…

- Sa ai un job platit bine și sa ai posibilitatea de a-ți lua concediu o luna de zile, oricand dorești, pe banii șefilor, nu e un vis imposibil. De aceste lucruri se bucura angajații unei companii din Marea Britanie, care se pot considera, fara indoiala, cei mai fericiți din lume. Angajații…

- Un fost pilot al reginei Elisabeta a II-a și al prințesei Diana și-ar fi omorat soția și apoi s-ar fi sinucis, dupa 60 de ani de casnicie. El a fost gasit decedat langa trupul neinsuflețit al partenerei lui de viața.

- Un cuplu din Argentina a fost filmat in timp ce și-au pus bebelușul sa mearga pe balustrada unui balcon aflat la etajul 7. Totul s-a intamplat in cartierul Caballito din Buenos Aires, Argentina. Cuplul a fost filmat de un vecin in timp ce iși plimba bebelușul pe balustrada balconului. In inregistrare…

- Un cuplu din Buenos Aires a observat ca lipseau din ce in ce mai des bani din casa, astfel ca au inregistrat ce se intampla in lipsa lor. Cea care ii fura era nimeni alta decat menajera lor. Familia din cartierul Palermo din Buenos Aires, Argentina, a facut tot posibilul sa afle cine le lua banii…