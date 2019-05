Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anunțului publicat în ziarul &"România libera“, un executor judecatoresc din Oradea organizeaza o procedura de licitație publica pentru vila care îi aparține lui Virgil Magureanu.

- Vila din județul Satu Mare a lui Virgil Magureanu, primul director al SRI, a fost scoasa la licitație, informeaza un anunț publicat in ziarul „Romania libera“. Potrivit anunțului, un executor judecatoresc din Oradea organizeaza o procedura de licitație publica pentru vila care ii aparține lui Virgil…

- S.C. E.ON Servicii S.R.L., organizeaza in data de 19 aprilie 2019, incepand cu ora 10,00, la sediul din Targu Mures, bulevardul Pandurilor nr. 42, licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarelor imobile, proprietate a S.C. Delgaz Grid S.A.: - Proprietate…

- O padure din judetul Vrancea a fost scoasa la vanzare pe un site de comert electronic din China. Padurea este detinuta de o societatea comerciala din Cluj-Napoca, iar oferta a fost depusa recent pe cel mai mare portal de tranzactii online din lume, pretul fiind de peste 366.000 de dolari. Proprietarul…

- Cladirea a apartinut marii familii de boieri moldoveni Ghica, este un simbolul evolutiei vechiului targ al Vasluiului si un reper important in istoria Moldovei. Dar acum se afla intr-o stare avansata de degradare ca urmare a faptului ca, in ultimii ani, nu a avut un proprietar responsabil care sa o…

- LICITATIE…Unul dintre cele mai importante monumente istorice din judet a fost pus in vanzare. Este vorba despre Conacul familiei Dimachi-Arghiropol din comuna Botesti, satul Gugesti, scos la licitatie prin Casa Artmark, la pretul de pornire de 60.000 de euro. Pretul real al conacului este estimat intre…

- O biserica din judetul Constanta a fost scoasa la licitatie de catre un executor judecatoresc, din cauza unui litigiu intre parohie si firma care a reconstruit cladirea, pentru stingerea unei datorii de aproximativ 360.000 de lei, informeaza MEDIAFAX. In 2009, parohia din localitatea Bugeac a ...

- ANAF scoate la vanzare mașini IEFTINE, in Alba Iulia. Licitație in 13 martie, cu prețuri pornind de la 2.500 lei. In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 13 luna…