O nouă mișcare de opoziție împotriva dodonizării Scena politica de la Chișinau a fost marcata de plecarea lui Octavian Țîcu din fracțiunea Dreptate și Adevar. Modul în care s-a produs, declarațiile actorilor politici provocate de aceasta plecare ne arata ca a existat, și în continuare exista, o tensiune mare în tabara ACUM.

Motivele plecarii, așa cum reies din declarațiile lui Țîcu, țin atât de natura geopolitica cât și de gestiunea interna a politicii din fracțiunea DA. Am vazut ca politicianul acuza atât faptul ca s-a semnat un protocol imoral între PSRM și ACUM, dar și… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

