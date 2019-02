Stiri pe aceeasi tema

- Casa de moda Burberry a prezentat scuze dupa ce ultima sa colectie a inclus un hanorac ornat cu ceea ce parea sa fie un lat pregatit pentru spanzuratoare. Piesa vestimentara a fost vehement criticata pe retelele sociale de una din prezentatoarele colectiei. Aceasta a scris ca latul evoca linsajul si…

- Disney a lansat primul trailer pentru continuarea animației de succes Frozen – Regatul de Gheața, lansat in 2013 și care a devenit unul dintre filmele favorite ale copiilor din intreaga lume. Filmul va fi lansat la sfarșitul acestui an.

- Mugur Mihaescu facea senzație pe micile ecrane in urma cu cațiva ani, in rolul polițistului Garcea. Actorul a renunțat la meserie și are mai multe afaceri care ii asigura traiul fara griji.