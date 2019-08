O nouă distincție specială pentru mezzosoprana Aura Twarowska Mezzosoprana Aura Twarowska se pregatește sa primeasca o noua distincție speciala, „Premiu de Excelenta pentru intreaga cariera artistica si pentru promovarea culturii romane in tara si in strainatate“, care ii va fi acordat de catre Classics for Pleasure – cel mai mare festival clasic in aer liber din Ardeal, la care sunt invitati in jur […] Articolul O noua distincție speciala pentru mezzosoprana Aura Twarowska a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15 – 17 august 2019 Elite Art Club pentru Unesco organizeaza Classics for Pleasure – cel mai mare festival classic in aer liber din Ardeal, la care sunt invitati in jur de 300 de artisti. Anul acesta festivalul a ajuns la a IX-a editie si promite un program de exceptie pentru toate gusturile:…

- Reevaluarea lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar a generat o majorare cu 1,51% a ratei notelor peste 7 sau egale cu 7: de la 46,86% (rezultate initiale) la 48,37% (rezultate…

- Copiii care beneficiaza de o masura de protecție speciala in cadrul Modulelor de Tip Familial Panciu, structura aflata in subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea, au petrecut o zi cu totul speciala in compania prietenilor lor din cadrul Comunitatații Motocicliștilor din Romania. Motocicliștii, prin campania…

- Ultimul weekend al lunii iunie a adus multe emoții la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea! Copiii care beneficiaza de servicii in cadrul Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitați Vrancea – DGASPC Vrancea au petrecut o zi cu totul speciala in compania unui…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis miercuri ca, pentru diaspora, la alegerile prezidentiale, alaturi de votul clasic, sa functioneze si votul prin corespondenta si votul anticipat…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost invitatul de onoare al Prefecturii Suceava, in cadrul ședinței lunare a colegiului prefectural Suceava. In deschiderea ședinței, prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, i-a oferit maestrului artei teatrale umoristice o distincție de excelența, in semn de…

- • „Finețe interpretativa, rafinament”, au fost cuvintele celebrului Octavian Ursulescu despre buzoianca La 18 ani, pe scena cu Aurelian Temișan, Corina Chiriac, Laura Bretan și distinsa cu o mențiune. Toate acestea o au in prim-plan pe buzoianca Bianca Mihai, adolescenta ce a demonstrat ca muzica este…

- O casa a viitorului, „Alexa”, cu utilitați inteligente acționate de la distanța de un telefon mobil. Acesta este proiectul care a fost declarat caștigator la secțiunea Tehnic la ediția din acest an a concursului regional ,,Today a project, tomorrow the future”. Proiectul a fost realizat de catre elevii…