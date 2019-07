Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un stalp, iar mai apoi a cazut in albia unui rau de la o inaltime de aproximativ 5 metri. Accidentul de circulatie a avut loc duminica dimineata, 21 iulie, in centrul orasului Targu Lapus.

- Accident spectaculos, produs duminica in centrul orașului Targu Lapuș din Maramureș. O intreaga familie a fost la un pas de moarte, dupa ce mașina in care se afla a plonjat in raul de la aproape cinci metri inalțime. Din primele informații, șoferul, un barbat de 42 de ani din Brazilia, a pierdut controlul…

- O masina cu trei persoane a plonjat, duminica dimineața, in albia raului Lapuș. O femeie a fost transportata la spital, transmite Mediafax. Șoferul și un baiat de 5 ani au scapat nevatamați.

- O mașina a ajuns in raul Sasar, din Baia Mare, in urma unui incident mai puțin obișnuit. Șoferul a comis o greșeala de incepator și a plonjat cu mașina in rau. Omul a fost preluat de un echipaj SMURD. Autoturismul a cazut de pe malul raului Sasar, duminica dupa amiaza, de la o inalțime de aproximativ…

- Pompierii militari, din Borsa au intervenit, in seara de 29 spre 30 iunie, pentru a scoate dintr-o masina, soferul si pasagerul acestuia. Conducatorul a pierdut controlul autoturismului si a plonjat in raul Cisla. La fata locului au fost si doua echipaje de interventii medicale, respectiv SMURD si SAJ…

- Vineri dimineata pe soseaua de centura a statiunii Calimanesti - Caciulata, in judetul Valcea, un TIR a cazut de la sase metri inaltime in albia raului Olt. Soferul, de cetatenie bulgara, a scapat ca prin minune. Acesta a declarat ulterior ca a ramas fara frane si a pierdut controlul volanului.

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, aproximativ 3.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, care urmau sa fie comercializate pe piata neagra de desfacere din Romania. Actiunea s-a derulat impreuna cu lucratori ai Serviciului Teritorial al PF Maramures…

- # Tudor Raducanu a fost martor ocular și totodata șofer al autoturismului Cielo care a plonjat in aer, dupa ce avioanele NATO au lovit cu rachete podul Jagoda de peste raul Morava # In mașina se mai aflau Tudor Pendiuc, secretarul Iosiv Cerbureanu și Ion Neaga de la Corpul de Control al Primariei Pitești.…