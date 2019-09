O intalnire intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau iranian, Hassan Rouhani, nu este "subiectul numarul unu" in aceasta saptamana la New York, a declarat duminica seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, lasand sa se inteleaga ca o asemenea intrevedere, extrem de asteptata, este improbabila, relateaza AFP. "Atacurile contra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita fac situatia tensiunilor din Golf si mai grava (...) Acest context face in prezent si mai restrans spatiul discutiilor", a afirmat ministrul francez de externe in cursul unei conferinte de presa cu o zi…