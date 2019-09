Stiri pe aceeasi tema

- GQ Men of The Year Awards a adunat unele dintre cele mai mari celebritați, marți seara, la Londra. Victoria Beckham, Naomi Campbell și Rita Ora sunt doar cateva din celebritațile care au fascinat inca de la primul pas pe covorul roșu. Stralucitoare, pline de șarm și indraznețe. Așa au aratat ținutele…

- Madalina Ghenea s-a mutat in Italia pentru a-și continua cariera artistica, imediat dupa ce s-a desparțit de tatal fiicei sale, Matei Stratan. Aceasta a luat-o cu ea și pe Charlotte, in varsta de 2 ani, pe care a decis sa o creasca in spirit italian. Ghenea a ajuns in Italia pe cand avea doar 14 ani.…

- Bolton i-a transmis premierului Boris Johnson ca președintele american Donald Trump dorește ca Marea Britanie sa paraseasca cu succes Uniunea Europeana pe data de 31 octombrie, adaugand ca Administrația de la Washington va fi pregatita sa negocieze rapid un acord de liber schimb intre SUA și Regatul…

- Alina Pușcaș a devenit mama pentru a treia oara, dupa ce, sambata, a adus pe lume o fetița, pe care a numit-o Iris. Micuța a avut la naștere 2,800 kg, aceeași greutate pe care au avut-o și frații ei mai mari, Alex și Melissa. „Sambata dimineața, la ora 6, m-am prezentat la clinica, la ora 8 eram deja…

- Politia londoneza a arestat duminica un adolescent de 17 ani sub banuiala de tentativa de omucidere, dupa ce un baiat de sase ani a fost aruncat de pe o platforma de la etajul 10 al galeriei Tate Modern din capitala britanica, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.Politia…

- Politia londoneza a arestat duminica un adolescent de 17 ani sub banuiala de tentativa de omucidere, dupa ce un baiat de sase ani a fost aruncat de pe o platforma de la etajul 10 al galeriei Tate Modern din capitala britanica, relateaza agentiile internationale de presa. Politia a fost alertata in…

- Avionul companiei olandeze era impins cu spatele, in timpul procedurii de ''push-back'' de dinaintea decolarii spre Madrid, cand a lovit aeronava Easyjet, care urma sa decoleze spre Londra. Ambele aparate au suferit avarii. Incidentul este investigat de autoritatea aeronautica si de politia militara…

- Dupa ce a lasat de izbeliște zeci de copii, pe aeroporturile din Milano și New York, Asociația Young Partners a anunțat, pe pagina de Facebook, redeschisa in cursul serii, ca suspenda toate proiectele, "pana se va clarifica situația". Printre proiectele anulate, se numara și o tabara de studiu la Londra,…