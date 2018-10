Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul relatiilor din ce in ce mai tensionate dintre Statele Unite si Rusia, marcate de presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, majoritatea americanilor cred ca este mai importanta imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari decat impunerea de masuri dure…

- India va trimite in spatiu o misiune cu echipaj uman in 2022, a anuntat miercuri prim-ministrul indian Narendra Modi intr-un discurs adresat natiunii, informeaza France Presse. "India va trimite un barbat sau o femeie in spatiu in 2022 si inainte de aceasta daca este posibil", a declarat…

- Christine Hallquist a castigat marti seara alegerile primare democrate pentru postul de guvernator in statul Vermont potrivit rezultatelor partiale citate de mass-media americane si ar putea deveni, daca obtine victoria la legislativele din noiembrie, prima femeie transgen aleasa guvernator in Statele…

- Rusia a calificat, vineri, acuzațiile de ingerința in procesul electoral american drept o isterie care ridiculizeaza Statele Unite, dupa ce Serviciile Secrete de informații și-a exprimat inrgijorarea ca Rusia inca incearca sa se amestece in alegeri, relateaza AFP.

- ,,Departamentul pentru Informații SUA ramane ingrijorat in legatura cu siguranța alegerilor. Rusia inca incearca sa interfereze cu alegerile din America”, a declarat miercuri Dan Coats, directorul Departamentului Național de Informație, citat de Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE, preluata de agerpres. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru…

