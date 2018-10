Stiri pe aceeasi tema

- Personalul medical si pacientii de la Unitatea de Primiri Urgente Buzau au fost evacuati, joi dupa-amiaza, dupa ce o femeie a pulverizat pe holuri o doza intreaga de spray iritant-lacrimogen. Gestul acesteia a fost reactie la lovitura primita de la un barbat, cu care se afla in conflict din cauza copiilor.…

- Un individ din Iași a furat cateva caști dintr-un magazin, iar apoi le-a dat cu spray lacrimogen in ochi paznicilor care l-au prins. Polițiștii l-au gasit pe o strada din apropiere și a ajuns in arest. Individul din Iași a fost observat de paznicii centrului comercial, care au venit dupa el in parcarea…

- Politistii fac investigatii in vederea identificarii si depistarii unei persoane care a pulverizat continutul unui spray iritant-lacrimogen intr-o garnitura de metrou ce se afla la Statia Unirii 2, dupa care...

- Potrivit primelor informatii, o persoana a folosit ceea ce parea un spray paralizant in metrou, imediat dupa plecarea din statie. S-a tras semnalul de alarta, iar calatorii au fost evacuati.

- Un politist din judetul Neamt a fost ranit vineri seara, fiind lovit cu o furca in timp ce incerca sa aplaneze un scandal intre mai multe persoane. Oamenii legii au folosit un spray lacrimogen, dar si armamentul din dotare, tragand un foc de avertisment in plan vertical.