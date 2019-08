Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar fara permis de conducere a fost protagonistul unei urmariri ca in filme pe o distanța de cațiva kilometri, dupa care polițiștii au reușit prinderea și imobilizarea lui, pe numele caruia au deschis un dosar penal.Incidentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 21.45, cand o patrula din ...

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat marți seara pe un teren de fotbal dintr-un parc situat in sectorul 2 din București. Polițiștii au dus la audieri un tanar de 16 ani banuit ca ar fi comis fapta. Alerta s-a dat, marți, in jurul orei 21, dupa ce un tanar a fost injunghiat de o persoana necunoscuta…

- Targul de Fete, cea mai mare și mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania, a debutat, sambata, in comuna Avram Iancu, localitate aflata la poalele Muntelui Gaina, urmand ca timp de doua zile, in 20 și 21 iulie 2019, sa aiba loc un program plin de manifestari. Organizatorii au pregatit expoziții,…

- Patru barbați au fost sancționați de Poliție dupa ce au fost prinși la pescuit fara permis sau autorizație, pe raul Arieș, in comuna Lupșa. Polițiștii din Lupșa impreuna cu reprezentanții AJVPS Campeni au organizat luni o acțiune pe linia revenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul piscicol,…

- O melodie recent lansata de trupa „Parazitii” devine motiv de disputa in instanta. Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu, a anuntat ca va da in judecata formatia, pentru mesajul ofensator la adresa politistilor. „Nu am spus niciodata ca avem numai polițiști deștepți,…

- Principele Radu va reface, marti, drumul parcurs in urma cu 100 de ani, in Tara Motilor, de catre Regele Ferdinand impreuna cu Regina Maria. "Marti, 28 mai 2019, Alteta Sa Regala Principele Radu va vizita judetul Alba, orasele Baia de Aries, Campeni, Abrud si comunele Avram Iancu si Lupsa,…

- Principele Radu va reface, marti, drumul parcurs in urma cu 100 de ani, in Tara Motilor, de catre Regele Ferdinand impreuna cu Regina Maria. "Marti, 28 mai 2019, Alteta Sa Regala Principele Radu va vizita judetul Alba, orasele Baia de Aries, Campeni, Abrud si comunele Avram Iancu si Lupsa,…

- Centrul pentru Politici Locale și Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere “Detunata-5 Moți- Avram Iancu” va invita sa participați la manifestarile care vor avea loc in data de 27 și 28 mai in orașul Abrud și Campeni, pentru a sarbatori 100 de ani de la prima vizita a Familiei Regale a…