Stiri pe aceeasi tema

- Woody, Buzz Lightyear și restul gaștii pleaca intr-o excursie cu Bonnie și o noua jucarie, numita Forky. Calatoria plina de aventuri se transforma intr-o reuniune neașteptata, atunci cand Woody il intalnește din intamplare pe vechiul sau prieten pierdut Bo Peep. Pe masura ce Woody și Bo iși aduc aminte…

- O femeie din Prahova a fost oprita de polițiștii rutieri dupa ce a intrat cu mașina pe care oconducea intr-o zona cu „acces interzis”. Tanara a dat datele surorii ei, sperand sa scape de amenda, dar ce a urmat i-a șocat intreaga familie.

- Poliția Romana, in parteneriat cu EUCPN (Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații), EUROPOL și alte 12 state din Europa au lansat, in 19 iunie, prima Zi Europeana de prevenire a furturilor din locuința. Pentru ca furtul din locuința este infracțiune in toate statele europene, autoritațile de…

- Programul ”Prima Casa” va fi inlocuit de cel ”O familie, o casa”, insa acesta va aduce schimbari drastice pentru romanii care vor sa-și achiziționeze o locuința, intrucat aceștia vor putea sa beneficieze de acest ajutor numai daca aleg o locuința noua.

- Guvernul a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta al programului "O casa pentru fiecare familie, prin care romanii pot sa isi cumpere prima locuinta sau sa se mute intr-o locuinta noua, mai mare, daca reusesc sa o vanda pe cea veche inaintea obtinerii finantarii. 1. Cine si care sunt conditiile…

- Ca șocant intr-un spital din India. Capul unei paciente a explodat in timpul unei proceduri de aspiratie gastrica. Sheela Devi, o femeie in varsta de 40 de ani, a fost adusa joi in stare critica la un...

- Unde a plecat Adela Popescu in vacanta alaturi de intreaga familie Adela Popescu si Radu Valcan au organizat botezul celui de-al doilea baietel al lor, Andrei, la inceputul acestei luni. Dupa eveniment, au decis sa se relaxeze intr-o vacanta exotica, insa alaturi de intreaga familie. Astfel se face…

- Durere mare in familia copiilor care au murit in aceasta dimineața la Huedin. Doi copii, de 5 luni și 11 ani, și-au piedut viața dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit din plin mașina in care se aflau.