- Zborurile de pe aeroportul Heathrow din Londra au fost oprite marti pentru aproximativ o ora dupa ce o drona a fost observata in apropierea celui mai aglomerat centru aerian din Europa, ridicand temerile ca haosul care a afectat luna trecuta aeroportul Gatwick s-ar putea repeta, relateaza Reuters.

- Astazi, mai multe zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra au fost anulate, dupa ce a fost detectata, in zona, o drona. Un eveniment similar s-a petrecut in urma cu mai puțin de o luna, tot in Londra, pe aeroportul din Gatwick.

- Un membru al guvernului britanic a anuntat luni seara ca Regatul Unit este ''de acum in masura sa desfasoare sisteme de detectare" de drone ca urmare a incidentelor care au afectat aeroportul Gatwick din Londra, relateaza AFP preluata de Agerpres. Pe cel de-al doilea aeroport cel mai aglomerat…

- Doua persoane au fost arestate in ancheta privind dronele care au perturbat traficul pe aeroportul Gatwick din Londra. Dupa 3 zile in care zborurile au fost anulate sau au avut mari intarzieri, programul a revenit la normal.

- Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar cateva zboruri si-au reluat activitatea, dupa ce aeroportul a fost inchis timp de 36 de ore din cauza depistarii unei drone, scrie digi24.ro.

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters.

- Traficul pe aeroportul Gatwick (GHET-UIC) din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, este suspendat timp de cateva zile, dupa ce doua drone neidentificate au survolat in mod repetat spatiul aerian din zona.

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...