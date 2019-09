Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Angelei Merkel a prelungit miercuri - cu un an - participarea Germaniei la coalitia imotriva gruparii Statul Islamic (SI) in Irak si Siria, insa va pune capat - in sase luni - misiunilor aeriene germane, relateaza AFP potrivit news.roGermania urmeaza sa-si continue pana in toamna…

- ''In aceasta dupa-amiaza, un kamikaze s-a detonat in interiorul unui centru de inregistrare a documentelor de identitate electronice. Fortele de securitate sunt in zona pentru a salva personalul", a declarat, la randul sau,un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, Ataullah Khogyani,…

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant. Seful…

- Casa Alba nu a exclus, duminica, o posibila intalnire intre presedintele Donald Trump si omologul sau iranian Hassan Rohani, chiar daca Washingtonul a acuzat Iranul ca se afla in spatele atacurilor cu drone impotriva unor unitati majore producatoare de petrol din Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si partenerii lor de coalitie social-democrati au convenit prelungirea misiunii armatei germane in Orientul Mijlociu impotriva organizatiei Stat Islamic (SI), transmite dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Pavel Filip a fost ales in unanimitete…

- Iranul a prezentat sambata ceea ce autoritatile au numit un sistem de aparare antiracheta modernizat la nivel local cu o raza de actiune de 400 de kilometri si capabil sa asigure apararea impotriva rachetelor de croaziera si balistice si a dronelor, informeaza Reuters. Anuntul survine pe fondul…

- Europenii au fost mai protejati de atacuri jihadiste anul trecut decat in orice moment de cand gruparea Statul Islamic si-a infiintat califatul in 2014, dar un numar de atacuri dejucate, printre care si tentative de a utiliza substante chimice, arata ca amenintarea inca exista, informeaza joi agentia…

- Șeful Statului Major al Armatei din Etiopia, Seare Mekonnen, a fost impușcat, a declarat duminica dimineata secretarul de presa al primului ministru, la cateva ore dupa ce o incercare de lovitura de stat impotriva guvernului regional din provincia Amhara a esuat, relateaza Reuters, conform Mediafax.Nu…