- Actrita DuShon Monique Brown, cunoscuta pentru aparitii in serialele de televiziune „Chicago Fire” si „Prison Break”, a murit, vineri, la varsta de 49 de ani, la spitalul St. James din Olympia Field, Illinois, scrie The Hollywood Reporter.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul…

- Inainte ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, sa se prabuseasca pe o banca intr-un parc din Salisbury pe 4 martie, singura persoana confirmata ca ar mai fi suferit efectele agentului neurotoxic Noviciok a fost un om de stiinta sovietic, care se ocupa de arme chimice, relateaza The…

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza. Microbuzul in care se aflau romanii s-a lovit frontal luni cu un camion, pe Drumul…

- In avionul apartinand Lite Air Express se aflau sase persoane, intre care doi piloti. Avionul s-a prabusit peste casa unei femei in varsta de 80 de ani, care, din nefericire, se afla in incinta in momentul accidentului. Locuinta a luat foc. Toate cele sapte persoane au murit, a anuntat purtatorul…

- Un satmarean de 66 de ani a murit joi, 15 martie, la Spitalul Județean Satu Mare, iar in cazul acestuia medicii au confirmat prezența virusului gripal. Este vorba despre cel de-al 102-lea deces din Romania, cauzat de gripa. Potrivit specialiștilor, acesta a fost infectat cu virusul gripal tip A, subtip…

- A murit Vasile Manta, un foarte cunoscut regizor al teatrului radiofonic Vasile Manta Foto: facebook.com/vasile.manta.9081 Radio România îi spune astazi adio unui radiofonist român de exceptie, pasionat de teatru…

- Cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete a murit marti, 14 martie. Artista aflase ca suferea de o boala incurabila.Ileana Ciuculete a fost rapusa de boala in decurs de doar o saptamana, cu toate ca Ileana Ciuculete parea o persoana sanatoasa in cercul ei de prieteni.Vedeta a murit din cauza unei…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita...

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta in apartamentul ei pe 10 martie. Ușa i-a fost sparta, pentru ca nimeni nu o mai vazuse de cateva zile și nici nu raspunsese la telefon, iar femeia a fost gasita in baie, cazuta pe gresie. A suferit o hemoragie interna Primul om care a patruns in locuința Israelei…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Cu cateva luni inainte de a muri, Hawking a facut una dintre cele mai importante predicții ale sale despre soarta Pamantului. STEPHEN HAWKING A MURIT. Stephen Hawking, cunoscutul astrofizician, a facut publica o predictie apocaliptica despre Pamant, avertizand ca planeta…

- Cel care a sesizat Politia este mecanicul trenului. Deocamdata nu se stie exact cum s-a produs accidentul, daca batranul nu a auzit ca vine trenul sau daca a vrut sa se arunce in fata lui. ''Un barbat in varsta de 76 de ani din localitatea Nucet a fost accidentat mortal de un tren. Din primele…

- Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de ințeles ca femeia ar fi fost racita. „Doamne, cat de repede se duc oamenii... Astazi suntem, maine murim. Nici nu-mi vine sa cred ca nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste trista care m-a luat pe neașteptate.…

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Tragedie in sportul romanesc S a stins din viata, la numai 32 de ani, invinsa de o boala necrutatoare, Alexandra Roua, care a jucat handbal la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare.Fiica de handbalista Cristina Lada Roua, fost mare portar la Oltchim , Alexandra Roua a lasat in in urma…

- ”Cu durere in suflet, anunț trecerea in neființa a minunatului Om de radio, televiziune și artist, CRISTINA MATEIAȘ. Drumul sa-ți fie lin și lumina vesnica!”, este postarea afișata noaptea trecuta, in jurul orei 2,00 de Petrica Mațu Stoian. Cristina Fulgușin Mateiaș s-a nascut la Balanești…

- Legendarul creator de moda francez Hubert de Givenchy, fondator al casei cu acelasi nume, a murit sambata la 91 de ani, au informat luni mass-media franceze citand un comunicat al familei, relateaza EFE. "Monsieur De Givenchy s-a stins in timp ce dormea, sambata 10 martie 2018. Nepotii…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Fiul indragitului cantareț de muzica populara Lele Craciunescu, extrem de apreciat in vestul țarii, a murit la varsta de 37 de ani. The post A murit fiul indragitului cantareț de muzica populara Lele Craciunescu. Avea doar 37 de ani appeared first on Renasterea banateana .

- Recompensat cu Nobel pentru contributia adusa la studiul genomului uman, Sulston a condus Human Genome Project din Marea Britanie si a infiintat si condus Wellcome Sanger Institute din apropiere de Cambridge, una dintre cele mai importante institutii de biomedicina din tara. Anuntul a fost facut vineri…

- În aceasta dimineața, echipele de intervenție au fost solicitate sa intervina la Medgidia, unde o femeia s-a aruncat de pe pod în canal! Femeia a fost transportata de urgența la spitalul din Medgidia, în tot acest timp executându-se manevre de resuscitare. Din pacate,…

- Una dintre cele mai indragite profesoare din Satu Mare, Nora Topala, a decedat azi, 6 martie. Topala a fost profesor de istorie la Colegiul Tehnic de Transporturi „Ion I. C. Bratianu”. Priveghiul va avea loc joi, 7 martie de la ora 18.00, la cimitirul greco-catolic de langa gara. Nora Topala va fi condusa …

- Locuitorii din comuna Cotnari, din județul Iași, au primit o veste infricoșatoare. In localitate a fost gasit trupul neinsuflețit al unei foste jurnaliste, in condiții suspecte. Capul femeii a fost zdrobit de un obiect necunoscut.

- Legatura, intre Lewinsky, in varsta de 22 de ani la momentul respectiv si cu 27 de ani mai tanara decat Clinton, si fostul presedinte al SUA a dus la declansarea unei proceduri de suspendare in 1998. Acum in varsta de 44 de ani, fosta stagiara a scris un eseu pentru numarul din martie a Vanity Fair in…

- Sridevi Kapoor, prima actrita superstar de la Bollywood, a murit fulgerator, sambata, in urma unui infarct, in timp ce participa la o nunta, in Dubai, a anuntat BBC.Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind finantarea de la buget pentru Catedrala: 'Este JENANT si RIDICOL...'…

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara din Targu Jiu, Mariana Pitigoi, a murit astazi pe patul de spital, ca urmare a unei boli nemiloase. Trupul neinsuflețit al artistei va fi depus la capela Șișești, din Targu Jiu, maine, 10 februarie. Inmormantarea ...

- Feli Donose (31 ani) este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania la ora actuala. Artista tocmai ce a lansat zilele trecute o noua piesa, in colaborare cu Smiley, “Vals”. Din pacate, viața personala a lui Feli a fost zguduita de vestea ca tatal ei a murit. Cunoscuta pentru activitatea sa…

- Ministerul Sanatatii face apel pentru vaccinarea impotriva virusului gripal, dupa ce opt persoane au murit din cauza gripei. Specialistii atrag atentia ca la nivel european este epidemie, iar cea mai eficienta metoda de prevenire este imunizarea.

- Connie Sawyer, cea mai în vârsta actrita din lume înca în activitate, care a jucat în filme alaturi de actori celebri, de la Frank Sinatra la James Franco, a murit la 105 ani, în Los Angeles, informeaza

- La scurt timp dupa ce Shakira a anuntat ca isi anuleaza turneul pentru 2018 din cauza problemelor de sanatate, oamenii s-au speriat cumplit. Cunoscuta artista a vrut sa isi linisteasca fanii si s-a fotografiat cu Pique, apoi au postat imaginea pe retelele de socializare.

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- Celebra actrița Jessica Falkholt a murit, devenind cea de-a cincea victima a unui tragic accident, în care și-a pierdut parinții și sora. Rudele ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau în viata, dupa ce vedeta a intrat în coma, ca urmare…

- Cantareata franceza France Gall a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer, duminica dimineata, a anuntat purtatorul sau de cuvant pentru AFP, potrivit Mediafax. „Sunt cuvinte pe care nu as fi vrut sa le pronunt niciodata. ...

- Monalisa Pandelea, o cunoscuta artista din Pitesti, a murit la numai 26 de ani. Celebra pentru efectele speciale pe care le crea în make-up, Monalisa a pierdut lupta cu cancerul noaptea trecuta, informeaza epitesti.ro.

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa…

- Un elicopter de atac rusesc de tip Mi-24 s-a prabusit in Siria și ambii piloti și-au pierdut viata, in cursul zilei de duminica, la 15 km de aeroportul militar din Hama, centrul Siriei, la nord de Damasc.

- Un pui de urs polar de doar 26 de zile a fost gasit mort marti dimineata in Tierpark din Berlin, relateaza DPA. Ingrijitorii au verificat puiul chiar in ziua de Anul Nou si au spus ca se afla intr-o stare buna, sugand de la mama sa Tonja. Ei au vazut insa ca puiul nu mai respira marti…

- Jose Valdemar Hernandez Capetillo, un arbitru mexican care oficia in ligile inferioare a decedat in chiar prima zi a anului, intr-un spital din Xalapa, un oraș situat in provincia Veracruz. Totul din cauza unui cartonaș roșu pe care l-a aratat intr-o partida pe care a condus-o la centru pe…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …

- Procurorul Ioan Lascu, tatal Laurei Codruța Kovesi, a murit joi la spitalul din Targu Mureș. El fusese internat timp de mai multe zile pe secția de chirurgie. Avea 70 de ani și era bolnav de mai mulți ani. Timp de 30 de ani, Ioan Lascu a condus Parchetul de pe langa Judecatoria Medias. Laura Codruța…

- Un barbat in varsta de 52 ani, din Motru, judetul Gorj, a murit, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el, in timp ce se afla la cumparaturi intr-un supermarket din Banie, transmite MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Dolj, Florin Cocosila,…