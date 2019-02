Stiri pe aceeasi tema

- OUG prin care se modifica legile justiției a agitat spiritele. Mai multe asociații din justiție au luat poziție publica fața de schimbari și magistrații și au anunțat ca vor organiza proteste.

- Desi mai vizibila decat altele, de pilda a Cristinei Tarcea de la ICCJ, sicanarea Laurei Codruta Kovesi nu e un fenomen izolat, ci un simptom dintr-o serie, semnaland retransformarea Romaniei in stat totalitar.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reamintește, pe pagina sa de Facebook, ca Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, este unul din foștii oameni de incredere ai fostului președinte Traian Basescu."1. GHINION - acum Darius Valcov ( garantat Basescu) conduce practic tot Guvernul…

- Anamaria Prodan a fost copleșita de cadouri de ziua sa de naștere. Luni, 17 decembrie 2018, impresara a implinit 46 de ani. Anamaria Prodan a avut parte de o aniversare de zile mari. Vedeta a marturisit insa ca nu a fost nimic planificat dinainte. Impresara a fost inconjorata de familie și prieteni…

- Milan, baiețelul lui Cristi Borcea și al Valentinei Pelinel, a fost extrem de incantat de omul de zapada pe care l-a facut incat la luat cu el in casa. Fiul omului de afaceri Cristi Borcea și al fostului model Valentina Pelinel are o personalitate puternica și nu se lasa prea ușotr atunci cand iși…

- Cazul Boureanu se repeta! Inca o vedeta a fost hartuita de politisti. Vedetei i s-au facut avansuri si a fost nevoita sa le accepte pentru a nu fi pedepsita de lege. La scurt timp, ceea ce s-a intamplat este incredibil.

- Familia lui Emilie De Ravin si Eric Bilitch s-a marit duminica! Vedeta serialului "Once Upon a Time" a facut marele anunt pe contul personal de Instagram. Ea a dat nastere unui baietel sanatos, in propria locuinta.

- Impresara Anamaria Prodan a transmis un mesaj foarte clar. Vedeta afirma ca a fost dezamagita, dar ca Dumenezeu a ajutat-o mereu sa mearga mai departe. Anamaria Prodan a scris un mesaj de suflet pe contul sau de Instagram. Impresara vorbește despre cat de mult a muncit in viața și despre cum i-a ajutat…