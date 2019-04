Stiri pe aceeasi tema

- Portretul actriței Maia Morgenstern a fost expus pe post de icoana într-o importanta catedrala din Bogota, unde columbienii merg și se roaga. Astfel, columbienii se roaga la &"icoana&" Maiei Morgenstern. Ei o considera Fecioara Maria.

- Maia Morgenstern a ramas in cinematografia mondiala drept interpreta unui rol onorant, dar extrem de solicitant și de greu, acela al Fecioarei Maria, in filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson in 2004. Portretizarea Mariei facute de Maia in filmul regizat de Mel Gibson despre ultimele 12…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, marti seara, ca s-au confirmat doua noi decese provocate de gripa, fiind vorba despre barbati din judetele Braila si Cluj. Numarul total al deceselor a ajuns, astfel, la 140, relateaza News.ro.Citește…

- Laura Codruta Kovesi a fost citata sa se prezinte pentru audieri, in calitate de suspecta, la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, chiar in ziua in care ar trebui sa plece la Bruxelles pentru a participa la procedurile privind desemnarea procurorului-sef al noului Parchet European. Kovesi…

- Guvernanții nu reușesc sa finalizeze bugetul național, iar primariile nu pot sa iși finalizeze bugetele locale pana cand nu se aproba cel de stat și bugetul județului. Prin urmare, nici vorba de licitații pentru investiții noi sau de inceperea unor șantiere. „Putem ințelege ca bugetul se adopta…

- Antrenorul Thierry Van Cleemput a sosit la Bucuresti si va discuta cu Simona Halep, locul 3 WTA, despre o posibila colaborare, informeaza digi24.ro."Nu am inceput sa lucrez cu Simona. Abia am cunoscut o in Australia si am stat de vorba. Dupa cum stiti, are nevoie de ajutor, am venit aici si poate vom…

- Naomi Osaka, care va disputa, sambata, finala Australian Open, a declarat, joi, ca la turneul de la Melbourne nu a fost preocupata sa castige, ci sa dea suta la fiecare punct, relateaza News.ro"Cred ca pentru mine este vorba de experienta. Am fost in turul al treilea, am fost blocata acolo…