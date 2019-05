O ambarcatiune pmeumatica in care erau doi adulti si doi copii s-a rasturnat joi in Rin, in zona localitatii franceze Gerstheim, situata la frontiera cu Germania. Mai multi martori au sarit in apa pentru salvarea persoanelor cazute din ambarcatiune, informeaza cotidianul Le Figaro. O fetita in varsta de sase ani si un adult in varsta de 29 de ani au murit, iar un copil de patru ani este disparut. Al doilea adult a fost transportat la Spitalul di (...)