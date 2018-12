Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul neozeelandez Geoff Murphy, cunoscut pentru "The Quiet Earth" si pentru contributia sa la "Dante's Peak", a murit la varsta de 80 de ani, potrivit Variety, scrie news.ro.Decesul lui Murphy, anuntat luni, a fost confirmat de Comisia pentru Film din Noua Zeelanda. Organizatia l-a numit…

- Filmarile s-au desfașurat in Vernon, British Columbia, sambata. Rapperul, al carui nume intreg este Jon James McMurray, mergea pe aripa avionului Cessna, in timp ce se afla in zbor. Potrivit CNN, el a pașit in extremitatea aripii, iar avionul de mici dimensiuni și-a pierdut echilibrul și a…

- O inregistrare in care un barbat din Noua Zeelanda aflat intr-un caiac este lovit peste fata de o caracatita aruncata in directia acestuia de o foca a devenit virala pe retelele de socializare, relateaza joi dpa si AFP. Kyle Mulinder, un fotograf care documenteaza calatorii si posteaza pe retelele de…

- Un cutremur puternic a avut loc in aceasta dimineața in Turcia, la 92 de kilometri de Antalya.Conform sursei citate, seismul, care a avut magnitudinea de 5,2, s-a produs la doar 95 de kilometri de Antalya, o zona turistica extrem de aglomerata in aceasta perioada, scrie a1.