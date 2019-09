Nuțu Cămătaru își poate păstra cămila - Cum motivează Garda de Mediu Garda de Mediu a decis miercuri, dupa perchezițiile efectuate la casa lui Nuțu Camataru, de unde au fost confiscate doua maimuțe și doi lemurieni, sa ii permita acestuia sa pastreze camila gasita in curte, pentru un motiv șocant - in legislația din Romania camila este considerata animal domestic și nu exista interdicții privind deținerea ei potrivit digi24. ”Nu este considerata specie protejata, din punct de vedere al legislației nu am putut sa luam animalul, este considerata animal domestic, e o camila cu doua cocoașe”, au explicat pentru Digi24.ro comisarii Garzii de Mediu care au participat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Conditiile de detinere sunt specifice si drastice in cazul animalelor exotice, asa cum sunt ele reglementate. Daca se autorizeaza o persoana fizica sau juridica, in acest sens, exista aceasta posibilitate, de a le detine. Dar in afara de gradinile zoologice, slabe sunt sansele de a detine un astfel…

- Angajații Transal Urbis au luat la pas zone precum strada Ștefan Jianu (ieșirea in Centura), ieșirea din Caransebeș spre Zervești sau strada Garii, la platforma de gunoi de la Cimitirul Catolic, „recolta” de deșeuri fiind una consistenta: strada Ștefan Jianu (ieșirea in Centura) – 9…

- Controlul dispus de Garda de Mediu la Primaria Timisoara, in urma solicitarii prefectului de Timis, Eva Andreas, in urma unei sesizari a unui cetatean, referitor la taierea unui arbore pe strada 20 decembrie, este asteptat sa aiba „consecinte” asupra Primariei Timisoara. Din primele informatii aferente…

- Continuam seria de „promovare” a celui mai frumos județ din Romania, marca inregistrata OSIM, care in fiecare zi constatam ca se umple la propriu de gunoi pe care nu mai are cine sa-l ridice. Primariile lui Radulescu sunt luate rand pe rand la control de catre Garda de Mediu, care le amendeaza pe capete.…

- ….in opinia noastra, daca stimabilul președinte al Consiliului Județean susține ca avem cel mai frumos județ din Romania, noi spunem ca avem cel mai murdar județ din Romania pentru abandonari masive și ilegale de deșeuri menajere ori din construcții și demolari. Și ne gandim daca sa inregistram marca…

- Acuzata de primarul Timisoarei ca nu ar vrea sa se autosesizeze pe tema poluarii atmosferice din Timisoara, prefectul de Timis, Eva Andreas ii transmite edilului-sef ca masuratorile se efectueaza permanent de catre Garda de Mediu, iar la nivelul Institutiei Prefectului exista un grup de lucru pe aceasta…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera "verde". Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…