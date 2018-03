Stiri pe aceeasi tema

- Romania extinde colaborarea militara cu Grecia. Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, se intalnește astazi cu ministrul apararii din Grecia, Panos Kammenos. Discuțiile dintre cei doi au loc in contextul in care Romania a intarit colaborarea cu forțele armate elene, mai ales in domeniul naval. Potrivit…

- Statele Uniunii Europene urmeaza sa scoata saptamana viitoare Bahreinul, Insulele Marshall si Sfanta Lucia de pe o lista UE a paradisurilor fiscale, lasand doar sase jurisdictii pe lista, la...

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) se pregatesc ca saptamana viitoare sa scoata Bahreinl, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de Uniunea Europeana, la doar trei luni dupa ce aceasta lista a fost elaborata si la aproximativ doua luni dupa ce un prim…

- Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a lui Kuciak, au anuntat ca se retrag din functii pe durata anchetei asasinatului. Viliam Jasan, secretar al consiliului de securitate nationala, si Maria Troskova, asistenta a prim-ministrului, au negat orice legatura cu uciderea lui Kuciak.…

- Moldova va fi astazi in centrul discuțiilor la Bruxelles. Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene se vor intruni in cadrul Consiliului Afacerilor Externe. Aceștia vor avea o masa rotunda cu privire la angajamentul blocului comunitar fața de țara noastra și viitoarele perspective…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat in fruntea listei candidaților selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare. Totodata șefii statelor și guvernelor reuniți, vineri, intr-o…

- Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene va discuta situația actuala din Republica Moldova, precum și alte probleme, luni, 26 februarie. Miniștrii de externe ai UE vor dezbate implementarea Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzator, angajamentul UE cu Moldova și viitoarele perspective…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Șoferii trebuie sa aiba grija ce medicamente iau inainte sa se urce la volan, aceștia fiind responsabili atat pentru viețile lor, cat și pentru viețile pasagerilor. Din cauza efectelor complexe pe care le au asupra organismului uman medicamentele trebuie administrate cu grija atunci cand suntem șoferi…

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela Merkel,…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene si-au exprimat joi ingrijorarea fata de ultimele evolutii din criza siriana si au transmis dorinta UE de a se implica intr-o noua runda de tratative de pace sub egida ONU, transmite AFP.

- Ministrii de Finante ai statelor Uniunii Europene vor organiza luni o dezbatere pe tema modalitatilor de diminuare a riscurilor cu care se confrunta bancile din spatiul comunitar, in cadrul masurilor pentru proiectul uniunii bancare, ce va include un sistem comun de garantii bancare.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Mesajul nostru acum, maine…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Söder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor "tari precum Bulgaria si România" în zona euro, relateaza agentia Reuters si de publicatia Handelsblatt.

- El a mai afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante, transmite Reuters. Cu discursul sau, Soeder a primit aplauze de la cei 4.000 de participanti la o adunare politica prilejuita de 'Miercurea…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia și Tunisia sunt jurisdicțiile care urmeaza sa fie eliminate de Uniunea Europeana din lista neagra a paradisurilor fiscale. Cu o propunere in acest sens au venit mai mulți oficiali, iar decizia urmeaza sa fie discutata in…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Rusia are inca la dispozitie masuri pe care le poate lua impotriva SUA ca riposta la sanctiuni, dar le pastreaza deocamdata, a declarat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, potrivit unui interviu publicat luni de ziarul Izvestia, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Avand relatiile…

- In lista obiectivelor marete pe care si-a propus sa le implementeze Guvernul Dancila se numara si monitorizarea contractelor de servicii publice si intocmirea unei “Liste negre” pentru firmele care lucreaza cu bani publici si care nu respecta pretul initial, termenele sau nu livreaza produsul achizitionat.

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au confirmat marti scoaterea a opt jurisdictii de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, la o luna dupa stabilirea tarilor care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate, transmit Yonhap, DPA si Reuters. Barbados, Coreea…

- Ministrii de Finante din zona euro au salutat luni progresele inregistrate de Grecia in adoptarea reformelor convenite cu creditorii, dar au convenit sa nu deblocheze o noua transa de imprumut pana cand masurile nu vor fi finalizate, potrivit unui comunicat citat de Reuters, scrie news.ro.In…

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters,…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat ieri pentru AFP o sursa europeana, potrivit Agerpres. La data de 5 decembrie 2017, cele 28 de state…

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat marti pentru AFP o sursa europeana.

- Oficialii Uniunii Europene au propus luni scoaterea a opt jurisdictii de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, in ceea ce ar putea fi considerata o lovitura contra campaniei blocului comunitar...

- Lista persoanelor care inregistreaza obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații sunt publicate trimestrial pe pagina de internet a ANAF, conform Codului de procedura fiscala. Aceasta lista, cunoscuta și sub numele de "lista rușinii", este publicata pana in ultima zi a lunii…

- Teodorovici se poziționeaza in conflictul din PSD: ”Sunt de partea partidului”, a transmis fostul ministru de Finanțe, el lansand un atac la miniștrii lui Tudose, in special ministrul de Finanțe, ministrul Transporturilor și ministrul Fondurilor Europene. El nu il scutește nici pe premier, despre care…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria…

- Premierul Theresa May a spus, duminica, ca va anunta luni modificari in echipa sa de ministri, in timp ce presa sustine ca ministrii de Externe, de Finante si de Interior, precum si pentru Brexit isi vor pastra joburile, relateaza Reuters.

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Semnele schimbarilor climatice sunt clare și ingrijoratoare: numeroase incendii de vegetație și procesul de topire a gheții arctice sunt printre ele, arata datele unui centru de monitorizare al Uniunii Europene, scrie Reuters.

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Peste 21,7 milioane de lei alocati pentru proiecte culturale, „lista neagra” a evaluatorilor si necesitatea actualizarii normelor metodologice sunt cateva dintre punctele mentionate marti de membrii Consiliului Administratiei Fondului Cultural National in bilantul de final de an. Administratia Fondului…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi, unul…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Banca centrala americana a majorat ratele de referinta ale dobanzii, dar si-a mentinut neschimbate perspectivele privitoare la dobanzi pe anii viitori, chiar in conditiile in care strategii au previzionat o accelerare pe termen scurt a cresterii economiei americane in urma reducerilor fiscale propuse…

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Tusk, presedintele…

- Parintele care are in ingrijire un copil grav bolnav va putea beneficia de concediu medical si de indemnizatie pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in conditiile in care, pana acum, limita de varsta era de sapte ani, potrivit unui proiect de OUG. Lista acestor afectiuni grave…

- Finlanda va parasi Uniunea Europeana si se va pozitiona ca Elvetia pentru a isi proteja independenta, in cazul in care Laura Huhtasaari, candidatul prezidential din partea partidului eurosceptic Adevaratii Finlandezi, va castiga alegerile din luna ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.…