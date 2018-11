Stiri pe aceeasi tema

- Tigara devine din ce in ce mai putin populara in Statele Unite ale Americii (SUA) unde autoritatile din domeniul sanitar au anuntat joi ca numarul fumatorilor a ajuns la 14% din populatie, cel mai scazut nivel inregistrat vreodata in aceasta tara, relateaza AFP. Aproximativ 34 de milioane…

- Autoritatile din Targu Jiu continua pregatirile pentru perioada de iarna. Primarul din Targu Jiu a anuntat ca spre deosebire de anii trecuti, in aceasta iarna zona din Piata Prefecturii va fi acoperita cu o perdea de lumini, exact deasupra targului de Craciun. Aici au fost deja aduse casutele unde comerciantii…

- O boala care provoaca paralizie grava, similara poliomielitei si care afecteaza in special copiii, cunoaste o recrudescenta toamna aceasta in SUA, desi este considerata in continuare foarte rara, au informat autoritatile medicale americane, citate miercuri de AFP. Cu focare similare in…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, 6 octombrie 2018, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP titrat de Agerpres. Autoritatile fac tot…

- Centrul 39 Scafandri organizeaza sambata, 22 septembrie, incepand cu ora 10.00, o ceremonie militara si religioasa pentru comemorarea celor doi eroi, Sublocotenentul post mortem Adrian Postelnicu si Sublocotenentul post mortem Vasile Claudiu Popa, scafandri militari, cazuti la datorie, in urma cu cinci…

- Doi barbati care fac parte dintr-un grup organizat, banuit ca a furat mai multe bijuterii si ceasuri de lux din magazine din Insulele Canare, Spania, au fost arestati la Constanta. Alti patru romani au fost arestati in Spania. Prejudiciul total in acest caz este de peste 5,5 milioane de euro. Potrivit…

- Autoritatile sanitar-veterinare au fost autorizate sa inceapa vineri eutanasierea porcilor domestici crescuti in gospodariile si fermele private din alte doua localitati rurale din judetul Constanta de pe malul drept al Dunarii.

- Circa 120 de companii si-au expus produsele la ediția a VI-a a targului scolar „School fair", inaugurat astazi la Centrul international de expozitii „Moldexpo". Targul va fi deschis pana pe 2 septembrie, informeaza MOLDPRES.