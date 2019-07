In luna iunie si-au suspendat activitatea 964 de firme. Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in primele sase luni ale acestui an sunt din Bucuresti, respectiv 739, in scadere cu 36,4% fata de aceeasi perioada a anului anului trecut, Capitala fiind urmata de judetele Cluj (415 firme, in scadere cu 7,98%), Bihor (378, in scadere cu 25,88%) si Timis (291, in scadere cu 11,01%).

La polul opus, cele mai putine suspendari in perioada ianuarie - martie 2019 au fost consemnate in judetele Ialomita (35, in scadere cu 32,37% fata de primul semestru din 2018), Braila (63, in…