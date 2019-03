Numarul de masini care circula in Bucuresti a crescut. Cate sunt mai vechi de 12 ani?

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100.000 de autoturisme noi si rulate au fost inmatriculate, in primele doua luni din acest an, in Romania, din care aproximativ trei sferturi (72.933 de unitati) au fost second-hand, arata statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de…

- Romania a recoltat 27,13 milioane de tone de cereale in 2017, din care 10,01 milioane de tone grau comun si grau spelta, 1,90 milioane de tone orz, 407.800 tone ovaz si 28.160 tone de secara si alte cereale, arata datele prezentate luni de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). Potrivit raportului,…

- Ryanair este celebra pentru ca mentine costurile scazute, dar noua schema de stimulente a directorului general este oricum dar nu cumpatata, se arata intr-o analiza a Reuters. Compania low-cost i-a acordat lui Michael O'Leary optiuni cu actiuni care ar putea valora aproape 100 de milioane…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 4,1%, fata de 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), mult sub estimarile Comisiei Nationale de Prognoza insa in ton cu cele ale institutiilor europene. La inceputul lui 2018, Comisia Nationala de Prognoza…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Mai mult de 10 milioane de pasageri au avut parte, la nivel global, in anul 2018, de zboruri intarziate, anulate si supra-rezervate, record valabil si pentru Romania, unde numarul acestor pasageri a fost de de 83.300, conform unui studiu de specialitate remis luni AGERPRES. Anul 2018 a fost…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a tras vineri, la Bucuresti, un semnal de alarma in ce priveste potentialele efecte pe care le-ar avea, in cazul in care va fi adoptata, ordonanta de urgenta cu noi taxe si masuri financiare anuntata de ministrul de Finante Eugen Teodorovici. Amintim ca…

- In primele 9 luni ale anului, in medie, un turist strain a cheltuit 2367,7 lei in timpul sejurului in Romania, cu aproximativ 50 de euro mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Turismului. In total, turistii straini au cheltuit aproximativ…