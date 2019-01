Numarul copiilor care se nasc in Romania, in scadere. Spor natural negativ in noiembrie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in noiembrie 2018 fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 6.759 de persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES .…

- Sporul natural a fost negativ atat in luna octombrie 2018 (5.112 persoane), cat si in luna octombrie 2017 (6.103 persoane), o scadere de 16,2%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS)

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a comentat, vineri, anuntul facut de premierul Viorica Dancila in sedinta de Guvern, spunand ca „alocarea resurselor catre cheltuieli si asistenta sociala” reprezinta o politica „iresponsabila, populista, socialista si cu viata scurta”. Liberalul a mai spus ca taierea…

- Investitiile si exporturile isi continua trendul de scadere, negativ, potrivit datelor prezentate astazi de Institutul National de Statistica. De asemenea, constructiile au avut un impact negativ la cresterea PIB (-0,2%), ca urmare a reducerii volumului lor de activitate cu 4,6%, dupa primele noua…

- Rata somajului, care reprezinta ponderea somerilor in populatia activa, in luna octombrie 2018 a crescut cu 0,1 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta, potrivit datelor provizorii transmise joi de Institutul Național de Statistica (INS), scrie Mediafax.Numarul somerilor…

- Sporul natural a fost negativ atat in luna septembrie 2018 (-1.671 de persoane), cat si in luna septembrie 2017 (-1.248 de persoane), potrivit datelor transmise luni de Institutul Național de Statistica (INS), potrivit Mediafax.In luna septembrie 2018 s-a inregistrat nasterea a 17.055 copii,…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere moderata a activitatii si a numarului de angajati in constructii, pana in decembrie, dar si o crestere moderata a preturilor, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), conform news.ro.Soldul conjunctural…