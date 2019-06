Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, îi cere premierului Viorica Dancila sa nu omoare presa de limba româna din Republica Moldova, el afirmând ca mass-media de limba româna de peste Prut este în moarte clinica din cauza reducerii substanțiale a finanțarii acordate de statul…

- Irena Boclinca, o actrita din Republica Moldova care a parodiat-o perfect pe Viorica Dancila, este castigatoarea „iUmor“, dupa ce a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor in finala show-ului de la Antena 1.

Irena Boclinca, alias Viorica Dancila, este caștigatoarea celui de-al șaselea sezon iUmor. Publicul a decis și i-a oferit premiul de 20.000 de euro, trofeul și titulatura de cel mai talentat...

- Presedintele Klaus Iohannis a ironizat, miercuri, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, anuntul facut de liderul PSD Liviu Dragnea, ca va anunta duminica seara daca va candida la alegerile prezidentiale. "Nu cred ca se va anunta mare branza la PSD duminica seara, decat ca vor pierde alegerile", a…

- In plina campanie electorala, partidele se bat pentru a cuceri electoratul in zona online. In weekend a ieșit maneaua pentru PSD a lui Nicolae Guța și s-a creat mare valva, iar acum vine replica opoziției.Citește și: Dacian Cioloș, atac EXPLOZIV la adresa lui Klaus Iohannis: Este un președinte…

- Clipul de promovare a Romaniei facut de Ministerul Turismului a fost tradus in 16 limbi internaționale. Ministrul Bogdan Trif spune ca a cerut ajutorul Facultații de Limbi Straine din Universitatea București pentru a traduce vocea de pe clip. A ieșit o combinație interesanta. De la chineza, pana la…

- "PSD condamna afirmatiile recente ale presedintelui Klaus Iohannis cu privire la pozitia exprimata de prim-ministrul, Viorica Dancila, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, toate atacurile prezidentiale pe acest subiect denota un amatorism total al presedintelui Iohannis…

