- Producatorul de energie Nuclearelectrica (SNN) organizeaza, miercuri, o conferinta de presa pentru anuntarea rezultatelor financiare aferente primului semestru din acest an potrivit Agerpres. Briefingul de presa va fi sustinut de directorul general al companiei, Cosmin Ghita. Subiectele…

- * Antrenorul echipei FCSB, Bogdan Andone, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru partida cu Alaskert, contand pentru mansa a doua a turului doi preliminar al Europa League, are la dispozitie doar 15 jucatori de camp, dintre care trei sunt juniori, nu mai putin de 9 fotbalisti…

Luni, 22 iulie, incepand cu orele 17.30, conducerea clubului CSM Campia Turzii organizeaza in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate o conferinta de presa in care va fi prezentat noul staff...

- ARAD. Stadionul UTA pare cumva o poveste fara sfarșit, o poveste in care fiecare parte – ascultata individual are dreptate. Daca e sa privim per ansamblu, cel puțin o data pe an problema lucrarilor intarziate de la stadion devine subiect public de discuție, fie ca vorbim de nemulțumirile…

- Un ministru al unui guvern regional din Pakistan și-a ruinat conferința de presa, dupa ce a aparut cu urechi și mustați de pisica, intr-un live de pe pagina de Facebook a guvernului. Din greșeala, autorul transmisiunii a activat filtrul ”pisica”, generand transformarea care a provocat hohote de ras…

- Flavius Stoican (42 de ani), anunțat ca și instalat pe banca tehnica a celor de la Petrolul, nu va mai ajunge la Ploiești. Fostul antrenor al lui Poli Iași a explicat de ce nu a mai ajuns la conferința de presa a Petrolului și a dezvaluit ca este in discuții și cu alte echipe. „Am avut o discuție cu…

- 'Asociatia Profesionistilor din Presa - Cluj (APPC) a initiat vineri, 17 mai, o actiune in instanta prin care urmareste obligarea Primariei Cluj-Napoca sa organizeze conferinte de presa conform legii 544/2001, 'de regula o data pe luna'. Demersul survine in contextul in care cea mai recenta conferinta…

- Antrenorul celor de la FCSB, Mihai Teja, a vorbit deschis despre postura sa la echipa, la conferinta de presa ce prefateaza ultima etapa a Ligii l de fotbal, contra celor de la CFR Cluj, ce reprezinta, totodata, si ultima ca antrenor a ros-albastrilor.