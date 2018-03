Nu, doamna Gabriela Firea, ELCEN nu e o o entitate economica muribunda: Iata ce spun cifrele

Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea…

- Mihai Tudose a declarat luni, dupa ședința Cex, ca nu va candida pentru funcția de președinte executiv și a comentat declarațiile primarului Capitalei, Gabriela Firea, care a criticat modul in care a lucrat cu Guvernele Grindeanu și Tudose.„S-a referit la toate guvernele și confirm și eu ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dat un raspuns public primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, care luni a vorbit despre neimpliniri și bețe in roate ce ar fi puse din partea Guvernului.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti. "Daca voi avea sustinerea colegilor de la Bucuresti si din Organizatia de femei pentru un post de vicepresedinte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei.

- In ultimele sase luni, autoritatile locale din Bucuresti s-au intrecut in anunturi in ceea ce priveste constructia de spitale, astfel incat pe harta unitatilor spitalicesti din Bucuresti s-au adaugat patru spitale noi, deocamdata, doar pe hartie. Si SRI vrea sa construiasca o unitate medical, scrie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti. Alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an....

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat detalii pe Facebook, referitoare la caciula purtata miercuri in Piata Constitutiei atunci cand a vorbit despre deszapezire. Edilul a subliniat ca aceasta a fost luata de la o taraba de langa partia Sorica din Azuga, pe mai putin de 20 de euro.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, in cadrul sedintei de numire a noului administrator special al RADET, ca cei de la Elcen nu pot supravietui fara Primaria Capitalei si a cerut inca o data grabirea evaluarii Elcen, in vederea achizitionarii de catre CGMB. Potrivit edilului,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a declarat nedumerita joi de faptul ca inca nu a fost realizata evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, reiterand ca, in cazul in care valoarea va fi prea mare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar putea decide sa nu il mai achizitioneze.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa ministrului Energiei, Anton Anton , dar si la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Firea il acuza pe Anton Anton ca nu se ocupa cu seriozitate de finalizarea evaluarii Elcen."Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise pot primi sprijin de la PMB. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali.

- In sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti de astazi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier si executia retelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru un numar de 68 de strazi din administrarea Administratiei Strazilor. Valoarea…

- Bucureștiul are un centru ultra-modern de intervenție în caz de catastrofe, cu buncar antiatomic și tehnologie de ultima generație, dar nu îl folosește! Deși cladirea a fost inaugurata în octombrie 2016 de primarul Gabriela Firea,

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca asocierea Otokar Europe SA – Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi a castigat licitatia privind achizitia celor 400 de autobuze Euro...

- Construirea unui nou centru de transfuzii in Capitala costa aproximativ 3,5 milioane euro, iar banii pentru lucrari ar putea fi obținuți din fonduri europene sau de la Banca Mondiala, anunța luni, ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ”Am fost ieri (duminica N.R.) la Centrul de Transfuzii Bucuresti si…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, se afla de astazi intr-o vizita oficiala la București pana in data de 15 februarie. Edilul a fost invitat de omologul sau, Gabriela Firea. Cei doi primari vor avea o intrevedere bilaterala.

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul capitalei, Gabriela Firea, nu renunta la planurile de a ridica spitale noi, chiar daca pâna acum Consiliul General al Bucurestilor a votat împotriva unei asemenea masuri. Trei noi unitati sanitare, mai exact.

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, acuza jurnalistii postului TV8 de neprofesionalism și incalcarea normelor deontologice. Edilul sustine ca, in timpul realizarii unui reportaj, echipa de filmare a televiziunii a luat-o la intrebari pe fiica sa de noua ani.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "improspata", iar structura guvernamentala ramane aceeasi. Referindu-se la proteste, Firea a declarat "ca ar trebui asumate astfel de adunari publice".…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a initiat o petitie online prin care se strang semnaturi in favoarea construirii Spitalului Metropolitan, ea fiind de altfel si primul semnatar al petitiei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "împrospata", iar structura guvernamentala ramâne aceeasi. "În primul rând, structura guvernamentala ramâne…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie apreciat pentru ca a respectat Constituția. Firea susține ca președintele, pe langa jocurile politice, a fost chiar mulțumit ca PSD a venit cu o femeie pentru funcția de premier.”Un președinte de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca liberalii și cei de la USR s-au opus proiectului Spitalului Metropolitan. Firea susține ca președintele PNL București, Cristian Bușoi, i-a amenințat pe consilierii generali ai PNL ca vor fi excluși din partid, daca vor vota proiectul spitalului.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a precizat ca respingerea de catre Consiliul General al Capitalei a hotarârii care viza obtinerea unui teren pentru Spitalul Metropolitan a dus la stagnarea unui proiect important pentru Bucuresti si ca, prin votul lor, USR si PNL au demonstrat…

- Liviu Dragnea sare in ajutorul Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, dupa ce proiectul de preluare a unui teren situat in soseaua Pipera nr. 55 din administrarea RATB pentru realizarea Spitalului Metropolitan a fost respins, miercuri, de CGMB.Vezi și: Liviu Dragnea și PSD, vinovații…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, critica faptul ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "insista in mod nejustificat" cu amplasarea in Pipera a Spitalului Municipal. In opinia liderului PNL Bucuresti, insistenta cu care primarul general doreste construirea Spitalului…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, incepand cu ora 11.oo, Consiliul General al PMB, sedinta in care vor fi atinse mai multe puncte de interes pentru bucuresteni. Una dintre problemele spinoase ale Capitalei, statutul cladirilor cu risc seismic, pare a-si gasi, in…

- Cei mai expuși in urma acestei crize sunt, fara nicio indoiala, cei 7 primari ai Capitalei, personaje direct raspunzatoare in fața bucureștenilor pentru proiectele anunțate și care, fara susținere politica, nu mai au șanse sa fie realizate. Asupra acestui aspect deosebit de periculos pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca liderul partidului, Liviu Dragnea, si prim-ministrul Mihai Tudose "au gresit amandoi" si ca tot amandoi trebuie sa indrepte lucrurile.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat miercuri ca informatiile privind construirea unui patinoar in parcul Romniceanu sunt eronate si ca PMB isi rezerva dreptul de a se apara in instanta impotriva acestei maniere de a comunica public informatii neadevarate.

- Parcul Herastrau iși schimba numele, in urma ședinței de marți a Consiliul General, la propunerea primarului general. „Din respect pentru Majestatea Sa Defuncta și pentru ca numele sau sa dainuie in conștiința generațiilor viitoare, propunem Consiliului General sa aprobe schimbarea denumirii parcului…

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie cerut…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a referit marti la un proiect de hotarare care se afla pe ordinea de zi a sedintei CGMB, care vizeaza modificarea regulamentului actual de taximetrie in...

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar urma sa dezbata marti, in sedinta, un proiect de hotarare initiat de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind schimbarea numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai I. Un proiect asemanator este propus si de grupul PNL, care doreste atribuirea…

- Gabriela Firea spune ca sustine masura montarii unor panouri de siguranta in statiile de metrou si ca va discuta cu ministrul Transporturilor despre acest lucru. Ea precizeaza ca va transmite Ministerului Transporturilor toate sesizarile in acest sens facute de cetateni la municipalitate,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca se va intalni cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a discuta despre proiectul noului sediu al ministerului, sustinand ca niciunul din cele 10 sedii in care functioneaza MAE nu apartin acestuia.

- Uber Romania a transmis pozitia oficiala in ceea ce priveste dorinta pentru reglementare, totul pe fondul protestelor COTAR care trebuiau sa aiba loc astazi dar care au fost amanate pentru 20 decembrie. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat acum o saptamana ca vrea sa interzica serviciile…