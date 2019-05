Acest document "pune capat puterii Parlamentului", ostil noului sef al statului si "fixeaza alegeri legislative anticipate pe 21 iulie".



Zelenski, in varsta de 41 de ani, era inainte de a candida la presedintie un actor de comedie care a facut campanie pentru un mod de a face politica diferit de cel al unei clase politice care are mari probleme cu coruptia, informeaza Agerpres.



Zelenski si-a anuntat intentia de a dizolva adunarea actuala, aleasa in 2014, in discursul de investitura de luni.



Volodimir Zelenski incearca sa profite de victoria zdrobitoare (73% din voturi)…