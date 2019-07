Noul premier britanic Boris Johnson l-a indepartat pe Jeremy Hunt, rivalul sau in cursa pentru sefia guvernului, din Ministerul de Externe, a anuntat actualul ministru de externe miercuri, relateaza AFP.



"As fi fost onorat sa-mi continui munca la Ministerului Afacerilor Externe dar inteleg nevoia noului prim-ministru de a-si alege echipa", a postat Hunt pe Twitter.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab…