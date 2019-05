Accident cu șase răniți. Un șofer a făcut atac cerebral la volan

Șase persoane au fost transportate la spital, în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri seara, pe drumul naţional 29 care... The post Accident cu șase răniți. Un șofer a făcut atac cerebral la volan appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]