Noul derby al României Duminica, de la 20:45 e meciul dintre primele doua favorite la titlu. CFR Cluj și FCSB au luat de 6 ori titlul Ligii 1 in ultimii 10 ani, duelul lor devenind noul derby al Romaniei. CFR și FCSB au inceput pe primele doua locuri playoff-ul, poziții pe care le ocupa inca din etapa cu numarul 10. Conform cotelor de pe Betano.com, sponsorul oficial al Ligii 1, ele sunt principalele favorite la titlu, urmate de Universitatea Craiova.

- FC Viitorul Constanta si CS Universitatea Craiova au terminat la egalitate, 0-0, vineri seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Craiovenii au ratat un penalty in min. ...

- CFR Cluj, locul 1, și FCSB, locul 2, vor juca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul play-off-ului Ligii 1. Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meci și a spus ca echipa sa, daca va pierde, va cere sa caștige "la masa verde", contestand dreptul de joc al unui fotbalist de la CFR Cluj. "Va fi…

- Echipa CS Universitatea Craiova va intalni FC Botosani, iar FC Hermannstadt va evolua cu Gaz Metan Medias in semifinalele Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de miercuri, de la Casa Fotbalului. Gazdele meciurilor tur, programat pe 18 ani, sunt echipele din Sibiu si Craiova. Meciurile retur se…

- The fixtures of the 1st round of League I football matches held Friday through Monday show the CFR Cluj as leader. Results: Play-off, 1st round: Friday 9 March CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi 2-1 (1-0) Saturday 10 March: CS Universitatea Craiova - AFC Astra…

- Reacții dupa FCSB – Viitorul 2-1. Antrenorul gazdelor, Nicolae Dica, considera meritata victoria, chiar daca a recunoscut ca a trait cu pulsul marit finalul partidei. Nicolae Dica, antrenor FCSB: ”Am avut emoții foarte mari in final. Am condus tot meciul, am avut cazii sa facem 3-0, dar am luat gol…

- Mihai Stoica cere suspendarea lui Dan Petrescu. Directorul sportiv al echipei de fotbal FCSB, Mihai Stoica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Dan Petrescu, antrenorul formatiei CFR Cluj, principala contracandidata la titlu, a injurat arbitrii la meciul cu CSM Poli Iasi de vineri seara…

- Liderul CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica in fata formatiei CSM Poli Iasi, cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de...

- Ziua playoff-ului a venit, odata cu ea și incepe și batalia finala pentru titlu. Primele doua clasate, CFR Cluj și FCSB, domina la cele mai multe capitole. Betano, sponsorul oficial al Ligii 1, va prezinta superlativele sezonului regulat. In 26 etape s-au jucat 182 de meciuri, dintre care 135 au avut…

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și fundașul Tiago Ferreira au prefațat intalnirea cu Astra Giurgiu, prima din cadrul rundei de debut din play-off-ul Ligii I. Site-ul nostru va prezinta opiniile celor ...

- Gruparea CFR Cluj a anuntat, miercuri, ca in Adunarea Generala a LPF a votat impotriva aducerii arbitrilor straini la meciurile din play-off-ul Ligii I, insa pentru eliminarea suspiciunilor acum este de acord cu aducerea unor brigazi din strainatate, insa doar din primele sase campionate ale Europei,…

- Prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii 1 a fost amanata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, la solicitarea cluburilor.Citește și: ALERTA - CCR, lovitura pentru SRI: Mandatele de interceptare pe siguranta nationala, restrictionate In prima etapa din play-off…

- Partea secunda a campionatului esalonului tert se anunta incitanta pentru microbistii din Alba, ce au parte de sase derby-uri judetene si alte patru partide cu „U” Cluj, programate in returul Seriei a 5-a din Liga a 3-a, ce va incepe weekendul viitor, noutatea fiind retragerea “lanternei roșii” Viitorul…

- Derby-ul local Campionatului national rezervat junioarelor III, in care s-au aflat fata in fata primele doua clasate din Seria H, CSS nr. 2 Baia Mare si CS Phoenix Baia Mare, s-a incheiat cu victoria echipei oaspete, scor 24-31. CSS nr. 2 (antrenor Sorina Popovici) a inceput excelent jocul si dupa primele…

- Odata cu incheierea confruntarilor CSM Poli Iasi FC Viitorul 0 1 si Astra Giurgiu Dinamo 2 0 s a stabilit programul turneului play off al Ligii 1. Cele sase echipe care au patruns in aceasta faza a competitiei sunt CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul si CSM Poli Iasi.Campioana Romaniei,…

- CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul si Poli Iasi sunt echipele care se vor lupta pentru titlul de campioana din Liga 1. CFR Cluj si FCSB, ocupantele primelor doua pozitii din clasament, se vor intalni in etapa a doua a play-off-ului (10-11 martie), pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu".…

- Cu trei meciuri ramase de disputat din sezonul regulat, se stiu deja echipele care vor evolua în play-off si cele care vor lua startul în play-out. CFR, FCSB, CS Universitatea Craiova, Astra, Viitorul si CSM Poli Iasi se vor lupta pentru titlu, iar FC Botosani, Dinamo, Voluntari, ACS…

- Programul complet al play-off-ului Ligii I Betano este urmatorul, potrivit news.ro:Etapa 1 (3-4 martie)CFR Cluj - CSM Poli Iasi;FCSB - FC Viitorul;CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. Etapa 2 (10-11)CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu;FC Viitorul - CS Universitatea Craiova;CFR Cluj -…

- ASTRA-DINAMO LIVE VIDEO DIGI SPORT Click aici pentru a vedea Astra-Dinamo Click aici pentru a vedea Poli Iasi-Viitorul LIGA 1 programeaza sambata seara, de la ora 19.45, partidele Poli Iasi-Viitorul Constanta si Astra Giurgiu-Dinamo. Practic, Dinamo, Viitorul și Poli Iași lupta…

- CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Poli Timisoara, 1-1 (0-0), vineri seara, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Poli a deschis scorul prin Andrei...

- CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Poli Timisoara, 1-1 (0-0), vineri seara, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Poli a deschis scorul prin Andrei Enescu (50), cu un sut de la peste 25 de metri, iar Universitatea a egalat in min. 57 prin…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Universitatea Craiova are planuri mari in acest sezon, in care pare singura echipa care poate pune probleme celor de la FCSB și CFR Cluj in lupta pentru titlu. In ultima zi de mercato Craiova l-a achiziționat pe Andre Bernardes Santos, mijlocaș de 28 de ani care evolueaza la Arouca. Internațional portughez…

- Tehnicianul Astrei Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, sambata seara, ca CFR Cluj a meritat victoria in meciul din etapa a XXV-a a Ligii I, scor 2-0. El a precizat ca echipa sa este una tanara, "in reformare"."O echipa care, in comparatie cu noi, a schimbat, investind bani, ne-a luat golgheterul…

- INTERVIU EXCLUSIV / Povestea lui Filipe Oliveira, de la Sepsi Sf. Gheorghe. Mare talent, azi globetrotter: A jucat cu Ronaldo la naționala Portugaliei, a fost la Chelsea in epoca Mutu, il iubește pe Zola. Știe cinci limbi straine și ii place gulașul. Dupa doar doua jocuri pentru covasneni, cei care…

- Mirajul noului stadion al Universitații Craiova continua sa produca o emulație importanta in randul fanilor olteni: peste 20.000 de spectatori sunt așteptați la meciul din aceasta seara cu Sepsi Sfantu Gheorghe, care se va juca de la ora 20:45. Prezența numeroasa de la meciurile de pe teren propriu…

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- Dinamo și FCSB se vor intalni duminica in derby-ul Ligii 1, iar Gigi Becali a inceput deja razboiul cu marea rivala. Dupa 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Dinamo și a spus ca este sigur ca echipa alb-roșie nu poate prinde un loc de play-off. "Cel mai important meci e cel…

- STEAUA-CFR CLUJ. Absent in primul meci oficial din 2017, contra lui Gaz Metan Medias, din cauza unei accidentari, Bogdan Planic s-a refacut si poate juca in derby-ul cu CFR Cluj, a anuntat Nicolae Dica, la Digi Sport. "Planic a intrat cu echipa de saptamana asta, Balașa o va face de saptamana viitoare.…

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, echipa Concordia Chiajna, scor 2-0, si a revenit pe primul loc in Liga I, dupa ultimul meci al etapei a XXIII-a a Ligii I, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Vinicius '26 si Mailat '59.

- Pentru prima data dupa 14 ani, duelul dintre echipele care se bat la titlul de campioana, FCSB versus CFR, va decide si golgeterul Ligii 1. Ani la rand, in sezoanele precedente, golgeterul a fost o disputa intre alte echipe decat cele care si-au disputat si titlul de campioana. De aceasta data, miza…

- Liga 1, etapa 23. Viitorul – Astra (ora 20.45, Digi Sport, Telekomsport, Look). Ultimele doua campioane ale țarii trag cu dinții de un loc de play-off. Arena din Ovidiu programeaza inca din prima zi de fotbal intern din 2018 un duel extrem de important in lupta pentru un loc in play-off, cel dintre…

- Devis Mangia se teme de jocul cu Dinamo: ”Un meci foarte greu”. CSU Craiova și-a prezentat noile achiziții. Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- LOOK TV si LOOK Plus vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, in luna februarie, insa fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabila uneia dintre echipe, acest experiment inedit avand scopul de a aduce "un plus de culoare" meciurilor din cadrul Ligii 1 Betano. Comentatorii…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, are ca prim obiectiv in sezonul 2017 2018 al Ligii 1 calificarea in turneul play off, adica situarea intre primele sase echipe la finele sezonului regulat, din care mai sunt de jucat patru etape. In acest moment, FC Viitorul e in obiectiv, ocupand pozitia…

- Jo Santos a dezvaluit ca viseaza sa aduca trofeul Cupei Romaniei la Iasi, brazilianul moldovenilor fiind impresionat din Liga 1 de CFR Cluj si de Gnohere Si fotbalist, si un tip senin, dintr-o bucata. Jo Santos (26 de ani) face parte dintre brazilienii care au adus un plus Ligii 1 in ultima vreme. Varful…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, are ca prim obiectiv in sezonul 2017 2018 al Ligii 1 calificarea in turneul play off, adica situarea intre primele sase echipe la finele sezonului regulat, din care mai sunt de jucat patru etape. In acest moment, FC Viitorul e in obiectiv, ocupand pozitia…

- Alexandru Mitrița a semnat cu Craiova pana in vara lui 2021. Universitatea Craiova a platit 730.000 de euro pentru mijlocașul de 22 de ani , iar Pescara a pastrat un procent de 15%, precum și un drept de preferința la un viitor transfer. „Sunt fericit și mandru!”, a declarat Alex Mitrița dupa semnarea…

- FC Universitatea Craiova a anunțat astazi primele doua transferuri ale iernii. Robert Vaduva (25 de ani) și Sorin Mogoșanu (25 de ani) au fost prezentați astazi oficial de formația lui Adrian Mititelu. Robert Vaduva este un atacant in varsta de 25 de ani, cu un palmares impresionant. Este un produs…

- CFR Cluj, liderul Ligii 1, a anunțat prin intermediul site-ului oficial ca s-a desparțit de portughezul Thierry Moutinho. Mijlocașul de 26 de ani a fost imprumutat pana in vara in La Liga 2, la formația Cultural Leonesa, locul 17. "Mult succes la noua echipa, Thierry!", au scris oficialii lui CFR pe…

- "Ar trebui sa ne obisnuim cu ideea asta, cu normalitatea, adica asa cum au disparut si au disparut nu ca a vrut Federatia, foarte multe cluburi si foarte multe de traditie. Progresul, Rapid, Constanta, Craiova, Sportul, U Cluj, FC Brasov au disparut. UTA se chinuie pe acolo prin liga a doua.…

- Deși a anunțat o noua campanie revoluționara de transferuri in iarna, CFR Cluj, liderul Ligii 1, se mai și desparte de jucatori. Primul care ar putea parasi formația lui Dan Petrescu in aceasta iarna este portughezul Thierry Moutinho. Adus in vara liber de contract, Moutinho a prins doar zece meciuri…

- Harlem Gnohere, suspendat trei meciuri de FRF. Atacantul a primit și o amenda consistenta. Atacantul francez Harlem Gnohere, de la FCSB, a fost suspendat trei meciuri si amendat cu 7.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF), in sedinta sa de miercuri, dupa cartonasul rosu…

- Atacantul francez Harlem Gnohere, de la FCSB, a fost suspendat trei meciuri si amendat cu 7.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF), in sedinta sa de miercuri, dupa cartonasul rosu primit in partida cu FC Viitorul Constanta (2-0), de duminica, din etapa a 22-a a Ligii…