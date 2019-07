Noul concurent pentru olx pe piata romaneasca de anunturi publicitare De curand s-a lansat pe piata de advertising online din Romania micapublicitate.ro, un site ce combina functionalitatea unui ziar de anunturi publicitare cu avantajele oferite de mediului digital.



Spre deosebire de site-urile deja consacrate care ofera solutii standard si vizibilitate din ce in ce mai scazuta fara un cont premium, noua platforma permite listarea gratuita a anunturilor in timp util si fara efort.



Dezvoltat de o companie romaneasca, site-ul se adreseaza firmelor mici sau mijlocii sau intreprinzatorilor privati si ofera deja miilor de utilizatori care acceseaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

