- Un barbat din Noua Zeelanda identificat ca fiind Philip Arps a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare dupa ce a distribuit o transmisiune in direct a atacului terorist din Christchurch, relateaza BBC.

- Barbatul australian acuzat de atacurile din 15 martie, care au avut loc în orașul Christchurch din Noua Zeelanda, a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile aduse, scrie BBC News. Brenton Tarrant, în vârsta de 29 de ani, este acuzat ca ar fi ucis 51 de persoane, în timpul…

- Brenton Tarrant, tanarul care a ucis 50 de persoane in atacul din 15 martie asupra a doua moschei din Christchurch, a aparut vineri pentru a doua oara in fata justitiei, judecatorul Cameron Mander solicitand realizarea unei expertize psihiatrice care sa stabileasca daca acuzatul poate fi judecat pentru…

- Un barbat de 44 de ani și un tanar de 18 ani au fost reținuți de poliție dupa ce au distribuit imaginile video pe care atacatorul care a ucis cel puțin 49 de persoane la doua moschei din Christchurch le-a filmat si difuzat in direct pe Facebook. Philip Arps, 44 de ani, a fost arestat marti, la patru…

- Noua Zeelanda va pastra vineri, in memoria victimelor atacului asupra moscheilor, doua minute de reculegere si va redifuza pe statiile publice de radio si televiziune chemarea la rugaciune, a anuntat miercuri premierul Jacinda Ardern, citata de EFE. Actiunea va avea loc la implinirea unei saptamani…

- Premierul Scott Morison a anuntat miercuri ca il va convoca pe ambasadorul Turciei acreditat in Australia dupa comentariile recente ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP. Luni, presedintele Erdogan a declarat ca atentatul comis de un extremist australian de dreapta…