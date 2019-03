Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului armat de la Christchurch a cumparat armele pe care le-a folosit vineri in atacul la doua moschei de pe site-ul unui magazin, a declarat luni proprietarul magazinului, relateaza Reuters.

- In e-mail s-ar fi aflat manifestul de 87 de pagini al lui Brenton Tarrant, acolo fiind mentionate cele doua moschei, el afirmand ca le-a ales acum trei luni. Biroul lui Ardern a informat ca suspectul a trimis documentul intr-un e-mail trimis in masa catre prim-ministru, liderul opozitiei, presedintele…

- Toate informațiile obținute pana in prezent in legatura cu dublul atentat terorist de vineri la doua moschei din localitatea neozeelandeza Christchurch arata ca noul bilanț – inca provizoriu – al carnagiului comis de extremistul de dreapta australian este de 49 de morți și circa 50 de raniți, din care…

- Autoritatile bulgare au anuntat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei calatorii efectuate in noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a doua moschei in Noua Zeelanda, care dupa vizita in Bulgaria a plecat in Romania si apoi in Ungaria, informeaza AFP.…

- Masacru in Noua Zeelanda. In jur de 50 de oameni si-au pierdut viata si tot atatia au fost grav raniti in doua atacuri armate comise in doua moschei din orasul Christchurch.Persoana pusa sub acuzare este un australian de 28 de ani.

- Atac armat extrem de sangeros asupra a doua moschei din orasul Christchurch din Noua Zeelanda in timpul rugaciunii de vineri. Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a declarat ca 40 de oameni au murit si cel putin 20 sunt grav raniti. Atacul a durat 20 de minute si a fost transmis LIVE pe Facebook.…

- Una din cele patru persoane retinute in Noua Zeelanda dupa atacurile armate de la doua moschei din orasul Christchurch este australian, a anuntat vineri premierul australian Scott Morrison, relateaza Reuters, AFP si DPA. "Pot confirma ca am fost informat ca o persoana dusa in arest este un cetatean…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua. "Este o...