- Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat ca autorul celor doua atacuri armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din Christchurch, în urma carora 50 de persoane au murit, a acționat singur, relateaza Mediafax citând BBC.Alte trei persoane au fost arestate în urma…

- Șapte persoane au fost ucise in cea de-a doua moschee atacata de Brenton Tarrant, dar numarul victimelor ar fi fost mult mai mare daca in calea atacatorului nu ar fi ieșit Abdul Aziz, un barbat aflat in moschee alaturi de copiii lui. Aziz, in varsta de 48 de ani, este considerat un erou dupa ce a prevenit…

- Cel putin 49 de persoane au murit si alte 20 au fost grav ranite in urma a doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch. Brenton Tarrant a fost acuzat de crima si va fi judecat sambata. Alte trei persoane au fost arestate, una dintre acestea urmand sa fie eliberata.…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- UPDATE ora 11:30 – Seful politiei din Noua Zeelanda, comisarul Mike Bush, a anuntat vineri ca bilantul atacurilor armate asupra celor doua moschei din orasul Christchurch a crescut la 49 de morti, relateaza DPA si Reuters. El a spus ca 41 de persoane au murit la moscheea Masjid Al Noor, iar alte sapte…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați,…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana,…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…