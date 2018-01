Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Rezolutia semnata luni, la Cluj-Napoca, de cele trei formatiuni politice maghiare (UDMR, PPMT si PCM) arata ca se doreste obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc, care ar trebui sa devina “o regiune autonoma in limitele sale istorice”, cu organism de decizie cu competente legislative…

- Am luat act cu neplacuta surprindere despre inițiativa liderilor celor trei formațiuni politice maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM de a semna astazi la Cluj Napoca o rezoluție comuna prin care solicita autonomia teritoriala a ”Ținutului Secuiesc” și statut special pentru regiunea Partium. Read…

- „Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara, critica dur semnarea de catre formatiunile politice maghiare din Romania a unei declaratii comune in vederea armonizarii conceptelor de autonomie. Potrivit liderului deputatilor PMP, acest gest reprezinta o provocare grosolana…

- Liderul PSD Liviu Dragnea considera rezolutia semnata luni de cele trei formatiuni politice maghiare, UDMR, PPMT si PCM, privind obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc drept neconstitutionala si „de nenegociat”.

- Declarația semnata luni la Cluj-Napoca pentru autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc a fost anunțata de fapt în prealabil la Budapesta, în contextul în care anul acesta vor fi alegeri parlamentare în Ungaria.

- Documente atasate: Rezolutia maghiarilor privind Tinutul Secuiesc Liderii politici maghiari arata ca “administratia Tinutului Secuiesc poate fi eficienta si va servi interesele cetatenilor, daca are la baza structura fostelor Scaune Secuiesti”. “La o suta de ani dupa adoptarea Rezolutiei de…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, apreciaza drept 'straniu' faptul ca actiunile partidelor maghiare din Romania, de ale caror voturi ar 'beneficia' in Parlament coalitia de guvernare, nu sunt 'taxate', PSD fiind interesat 'doar de mirajul puterii', liberalul referindu-se la rezolutia comuna…

- PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban, citat de Agerpres: "In ceea ce priveste autonomia teritoriala acest concept nu exista in sistemele democratice. Romania este una dintre tarile care acorda cele mai…

- Formatiunile politice maghiare din Romania - UDMR, PPMT si PCM - au semnat, luni, la Cluj-Napoca, o declaratie comuna privind armonizarea conceptelor de autonomie, pentru a avea o pozitie comuna pe viitor la orice dezbatere a subiectului, inclusiv in relatia cu autoritatile romane, scrie News.ro.

- Șefii partidelor maghiare din România: UDMR, PPMT si PCM au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala. ”La sfârsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia…

- O rezoluție comuna asupra alinierii conceptelor de autonomie a actorilor politici maghiari din Transilvania a fost semnata luni, 8 decembrie, de catre UDMR, PPMT și PCM. Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi și Zsolt Biro au subliniat ca autodeterminarea in cadrul statului roman a fost conceputa prin dialog…

- Liderii celor trei partide ale comunitatii maghiare din Romania, UDMR, PCM si PPMT, au semnat luni la Cluj o declaratie comuna prin care cer autonomie teritoriala, locala si culturala, transmite Agerpres. Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat ca "e nevoie de o amendare a Constitutiei", dat fiind…

- Partidele maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM, semneaza la Cluj-Napoca pactul pentru autonomie. Documentul urmeaza sa fie semnat de Kelemen Hunor (UDMR), Szilagyi Zsolt (PPMT) și Biro Zsolt (PCM). UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un…

