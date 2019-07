Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile pentru noii ministri au ajuns la Cotroceni. Iohannis, obligat sa raspunda in 10 zile! Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns, marți, la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD a decis ca partidul sa aiba candidat propriu la prezidentiale, insa Viorica Dancila si-ar dori sa primeasca sustinerea ALDE si ProRomania. In schimb, Gabriela Firea insista pentru un candidat comun, care sa nu vina neaparat din PSD. Carmen Dan a demisionat din fruntea…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a demisionat inainte sa fie demisa e Viorica Dancila. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga, apropiat al tandemului Radu Mazare - Nicusor Constantinescu, ambii…

- Astazi are loc la sediul PSD sedinta Comitetului Executiv National, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului unde premierul Viorica Dancila va decide formula remanierii guvernamentale.Una dintre propuneri il vizeaza pe senatorul PSD Constanta, Nicolae Moga, pentru ocuparea fotoliului de la Ministerul…

- "In calitatea mea de presedinte interimar sau delegat, cum vreti sa o luati, am convocat Biroul permanent pentru ca am avut pe ordinea de zi o scrisoare de la Parchetul General in ceea ce il priveste pe colegul nostru domnul senator Bodog. Regulamentul Senatului, la articolul 161, spune ca Biroul…

- "Deputatul USR Stelian Ion spune ca funcționarea Secției Speciale este dovada ca nimic nu s-a schimbat in intențiile PSD-ALDE: "SS merge cu motoarele turate pentru atingerea scopurilor in care a fost creata: 1. Sa ingroape mari dosare de corupție. Saptamana asta, SS a oprit procesele lui Viorel…