- Spectacolul de poezie si muzica folk „Curtea cu prietenii” va avea loc in aceasta seara, incepand cu orele 21,30, la Masa Tacerii din Parcul Central. Evenimentul face parte din seria de manifestari organizate cu prilejul Zilelor Gorjului. La acest sp...

- Sute de copii din Bucuresti au sarbatorit Ziua Copilului in cadrul unui eveniment organizat in incinta Centrului Comercial Dragonul Rosu Oriental. Intr-un decor de poveste vesel si colorat, copiii s-au bucurat de jocuri distractive, concursuri amuzante cu premii si multe surprize dulci.

- Fericire pentru Balanțe, astazi. Apar surprize mari pe plan sentimental și pentru nativii Taur. Horoscopul zilei de miercuri, 22 mai 2019, pare favorabil in materie de dragoste, in special pentru anumite zodii. Afla ce aspun astrele in horoscopul zilnic pentru zodia ta!

- Horoscop zilnic. Prima zi a saptamanii aduce fluturi in stomac pentru Balanțe, zodia fericirii in aceasta saptamana. Horoscopul zilei de 20 mai 2019 are mari surprize și pentru ceilalți nativi. Afla ce-ți rezerva astrele pentru zodia ta!

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 8 aprilie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea sau daca vei caștiga sau vei pierde bani, citește in continuare horoscopul zilei de 8 aprilie.

- [caption id="attachment_44923" align="alignleft" width="300"] Sarbatoare in Parcul Central din Ungheni[/caption] Nu au așteptat Ziua copilului. Au gasit un nou prilej pentru a le oferi clipe de bucurie copiilor ungheneni. Voluntarii ”Pro Ungheni” au decis sa organizeze o adavarata sarbatoare de Ziua…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 27 martie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea sau daca vei caștiga sau vei pierde bani, citește in continuare horoscopul zilei de 27 martie.

- Instagramul devine din ce in ce mai mult una dintre cele mai folosite aplicații din social media. Zilnic, postam pe conturile noastre lucruri care ni se par interesante și pe care vrem sa le aratam și celorlalți. Dar oare continuțul pe care il distribuim are legatura cu realitatea pe care o traim?