Noi incidente violente în timpul protestelor din Hong Kong Circa 1.000 de manifestanti se adunasera initial in interiorul mall-ului New Town Plaza pentru un protest care se dorea a fi pasnic. Insa in jurul orei locale 16:00 (08:00 GMT), manifestanti imbracati in negru au inceput sa smulga usile si alte obiecte din mall pentru a ridica o baricada la intrare. Situatia a degenerat, iar politia a folosit impotriva demonstrantilor gloante de cauciuc si gaze lacrimogene.



Alti protestatari au vandalizat o statie a cailor ferate, iar autoritatile au inchis statiile de pe traseul trenului pentru a ingreuna deplasarea manifestantilor catre aeroport,…

