Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500 de persoane si o manastire de pe insula Evia au fost evacuate marti din cauza unui violent incendiu forestier, al carui fum inecacios a ajuns la Atena, au declarat marti autoritatile, citate de AFP. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa ora 3 dimineata (00.00 GMT) si s-a raspandit rapid…

- Peste 450 de pompieri si 23 de avioane au fost mobilizate in intreaga tara pentru combaterea acestor incendii care au facut ravagii mai ales pe insula Elafonissos si in jurul localitatii Marathon din apropiere de Atena. Un camping si un hotel au de pe insula Elafonissos, precum si o colonie de vacanta…

- Sute de pompieri s-au luptat sambata cu flacarile in peste 50 de incendii de padure produse pe teritoriul Greciei, dintre care unul important, in apropiere de Atena, declansate de temperaturile caniculare si vanturile violente, informeaza AFP.

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 973.700 lei pentru 280 familii și persoane singure care au probleme dupa incendii, inundații și fenomene meteorologice severe, probleme grave de sanatate ori alte cauze, anunța MEDIAFAX.Citește și: Oreste…

- Un proiect de lege susținut de partidul de guvernamant din Grecia propune renunțarea la ”sanctuarul academic”, o lege mai veche prin care poliției ii este interzis sa intre in campusurile universitare, transmite Reuters. Interdicția de intrare in campusuri a forțelor de ordine a fost introdusa in 1982,…

- Doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra. Cele doua incendii au izbucnit la cateva ore dupa ce un alt incendiu major a determinat mobilizarea a peste o…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Nicolae Iorga” al Judetului Botosani a desfasurat astazi, 17 iunie, intre orele 12.00 – 15.00, la Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi, un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie la producerea…