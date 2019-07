Stiri pe aceeasi tema

Patru noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate in județul Dambovița. In jurul focarelor au fost stabilite zone de restricție, anunța Prefectura Dambovița, potrivit Mediafax.Prefectura Dambovița a convocat, duminica, o șdința a Centrului Local de Combatere a Bolilor, dupa ce…

Virusul pestei porcine africane a fost confirmat, duminica, in trei gospodarii din Racari si una din Butimanu. Aceste noi focare se adauga celorlalte patru aflate deja sub moniorizarea inspectorilor DSV, de la Niculesti (sat Movila), Lunguletu, Razvad si Runcu.

Potrivit unui comunicat de presa emis de Instituția Prefectului- județul Dambovița ,Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița,ni se comunica confirmarea apariției virusului de pesta porcina africana in județul Dambovița, in patru gospodarii dupa cum urmeaza: Orașul Racari, localitatea…

Comunicat de presa Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 10.07.2019, ora 09.00,

Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit sambata, 06.07.2019, ora 09.00, ca urmare a confirmarii la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a aparitiei virusului de pesta porcina africana in judetul Dambovita, in doua gospodarii din localitatea Niculesti, satul Ciocanari.…

Virusul pestei porcine a fost confirmat, vineri, in doua gospodarii din comuna damboviteana Nicurelesti, sat Ciocanari. Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit deja pentru a lua primele masuri.

Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 29.06.2019, ora 09.00, ca urmare a confirmarii apariției

Centrul Local de Combatere a Bolilor(CLCB) din județul Dambovița s-a intrunit in ziua de 15.05.2019, in vederea luarii deciziei de